Porin seudun nykytaiteen tukiyhdistys Lupaus kiittää Porin sivistyslautakuntaa viisaasta päätöksestä, joka koskee Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshanketta. On viimein aika viedä taiteilija Helena Laineen hieno, ihmisten kovasti odottama taideteos maaliin. Kaunis veistos yhdistää kirjurien historiaa tähän päivään nykytaiteen keinoin.

Lupaus vastaa aina aihetta antaviin kysymyksiin. Julkisuudessa ovat nousseet esiin veistoksen turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Teoksen suunnittelussa on alusta lähtien otettu huomioon lujuusnäkökohdat. Niiden mukaan veistos soveltuu Porin Kirjurinluodon tuuli- ja muihin sääolosuhteisiin. Lupauksella on kaikki syy luottaa näihin asiantuntijatietoihin.

Veistoksen kokonaiskorkeus on 7,2 metriä ja se jakautuu sulkaosaan, joka on 5,4 metriä korkea sekä pullo-osaan, joka on 1,8 metriä korkea. Pullon sivun pituus on 1,65 metriä. Kokonaispaino on noin 1 500 kilogrammaa.

Näiden mittojen ja havainnekuvien perusteella voidaan todeta, että veistoksen korkeus on taideteokselle oikein käytettynä henkilöturvallinen; esimerkiksi pienet lapset eivät voi kiivetä teoksen päälle omin avuin.

Veistoksen läheisyydessä ei ole ihmisten liikkumiselle tarkoitetulla alueella osia, joihin voisi jäädä kiinni tai joihin voisi kompastua. Veistoksen siirtäminen pois perustuksistaan ei ole ihmisvoimin mahdollista. Veistoksen osien irrottaminen toisistaan edellyttää metallityövälineiden käyttöä.

Yleisesti ottaen veistokseen ei sovelleta EU:n leikkiväline- tai leikkipaikkadirektiivejä, koska teos ei ole leikkiväline, eikä se sijaitse leikkipaikalla.

Veistoksen kokoonpano ja rakenteet toteutetaan siten, etteivät ne voi irrota toisistaan ennalta arvaamattomasti. Tämä varmistetaan myös asianmukaisilla kuntotarkastuksilla. Hitsauksissa ja muissa liitoksissa käytetään standardien mukaisia menetelmiä, joista vastaa diplomi-insinööri Jouko Koivumäki.

Veistoksen kuntotarkastus tulee tehdä säännöllisin väliajoin, kuten veistoksille yleensäkin. Kuntotarkastuksista vastaa teoksen omistaja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turvallisuusnäkökohdat on huomioitu taideteoksen ja sen toteutuksen suunnittelussa.

Myös rahoitukseen löydämme varmasti yhdessä ratkaisun. Tärkeintä on yhteinen tahto teoksen toteuttamiseksi.

Kiitämme hankkeeseen mukaan lähteneitä tukijoita ja jäseniämme sitkeydestä ja pitkämielisyydestä. Toivotamme myös uudet tukijat lämpimästi mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Maren Kunnas

puheenjohtaja

Porin seudun nykytaiteen tukiyhdistys Lupaus ry