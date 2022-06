Netin keskustelukulttuuri – tuo Pandoran lipas – puhuttaa aina. Juho-Aleksi Lepistö käsitteli aihetta Porilaisen kolumnissa (8.6.) ehdottamalla, että tietyt kommentit jäisivät ainakin toviksi ennen julkaisua pöytälaatikkoon kypsymään.

HS (25.5.) taas uutisoi Norjan yleisradion uutisosaston jättävän Facebookin käytön kyseenalaistaen, mitä myönteistä arvoa kommenttikentät lopulta tuovat yhteiskuntaan.

Kommentointi on ihan oma lajinsa, mutta usein jo pelkkä somen huutonaurureaktio-nappula hämmentää. Sen kun voi näemmä nähdä missä asiayhteydessä tahansa: Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys, ilmastonmuutos, korona tai julkisuuden henkilöllä on syöpä tai muu sairaus. Jos ei ole mitään järkevää sanottavaa, voi asiaa kuin asiaa näppärästi vähätellä ja pilkata yhdellä klikkauksella.

Naurunaamasta näyttääkin usein tulevan ”antiempaattinen sylkynappi", ja monesti se tuntuu tulevan pelkän uutisotsikon perusteella. Kommenteissa nauretaan ja vedetään omia johtopäätöksiä vaivautumatta edes lukemaan itse juttua. Ei klikkijournalismin nyt luulisi enää olevan uusi asia.

Samoin yhteiskunnalliset kysymykset, joihin meillä ei välttämättä aina edes ole kompetenssia ottaa kantaa, kuitataan sitten naurunaamalla. Toki on muistettava, että se on symbolina varsin monitulkintainen, ja usein myös paikallaan. Sillä voi kyseenalaistaa maailman menoa, osoittaa aitoa naurua ja alleviivata ironiaa.

Tyriessäni omassa arjessa FB-julkaisuun saamani naurunaamat ovat merkki, että kaverini ovat ymmärtäneet sen humoristisen tarkoituksen. Sille saa ja pitääkin nauraa – omaehtoinen itseironia on viihdettä parhaimmillaan.

Syöpään vuonna 2020 menehtynyt tosi-tv:stä tuttu Janita Lukkarinen oli valitettavan oiva esimerkki siitä, miten toisen tappava tauti sai aikaan naurua, vähättelyä ja pilkkaa eri mediamuodoissa, kunnes henkilö sitten oikeasti kuoli.

Alkuvuonna näyttelijä Will Smith veti Chris Rockia pataan suorassa Oscar-gaalassa. Rockin vitsin aihe oli Smithille vitsailun ulkopuolella, koska se koski hänen vaimonsa kaljuuntumista sairauden vuoksi.

Väkivalta ei ollut hyväksyttävää, mutta herätti keskustelua. Jos läheisellä olisi jokin sairaus, ei siitä välttämättä haluaisi tehtävän globaalia viihdettä. Sairaus on kuitenkin asia, jolle kukaan meistä ei voi mitään.

Kyse on jälleen siitä, mistä saa tehdä vitsiä, viihdettä.

TV:n puolella taas esimerkiksi Grillikausi-ohjelma eli suomalainen roast viihteen muotona herätti keväällä katsojien keskuudessa väittelyä mahdollisesti liian pahansuopaisesta, jopa ulkonäköön kohdistuvasta vitsailusta.

Jos jokin asia tai aihe on pyhä, siitä ei koeta voitavan neuvotella. Ajatusmalli ei ole vain uskonnollinen, vaan se ilmentää myös ihmismielelle ominaista rajanvedon logiikkaa. Se, mikä toiselle on liikaa, saattaa toiselle olla ok.

Nykypäivää kuvastaakin tietty kahtiajako, eli uskaltaako millekään enää nauraa, mutta toisaalta onko olemassa mitään rajaakaan.

Tuntuu, että sitä profiloituu itsekin aiheineen helposti huumorintajuttomaksi pahanilmanlinnuksi, vaikka huumorintaju olisi laaja, jopa osin outo ja keskenkasvuinen. Tästä huolimatta yhteiskunnan arvoja ja viihteellistymisen muotoja pohdittaessa ei voida välttyä kysymästä, mille me nauramme ja mille saa nauraa. Tähän ei siis ole yhtä vastausta, mutta on tiettyjä asioita ja teemoja, joiden yhteydessä jotain harkintakykyä luulisi yhä löytyvän.

Näin ei vain aina ole. Välillä tuntuu, että pitäisikö huutonauruhymiökin laittaa sinne samaan pöytälaatikkoon, odottamaan parempia aikoja, käyttäjiä.

Kirjoittaja on Porin yliopistokeskuksen/Tampereen yliopiston tutkijatohtori, joka tekee tutkimusta provokatiivisesta mediasta ja yhteiskunnan viihteellistymisestä syksyllä starttaavassa Turun yliopiston PLoP-tutkimusryhmän Dark play -hankkeessa.