Satakunnan Kansasta (16.6.) saimme lukea tästä karmeasta suunnitelmasta tuhota luonto ja metsät 330 hehtaarin alueelta Kaasmarkussa aurinkovoimalan tieltä.

Ymmärrän aurinkovoiman tarpeen ja paneelien asennuksen yksityisten ihmisten kiinteistöjen katoille. Samoin esimerkiksi taloyhtiöiden ja teollisuuslaitosten kattopinnoille. Vielä siinäkin on järkeä, että aurinkovoimala sijoitetaan loppuunkäytetylle turvetuotantosuoalueelle.

Kasvavaan umpimetsään tehtävä 330 hehtaarin avohakkuu on mielestäni älytön.

Paljon on ollut puhetta eräissä piireissä avohakkuiden kieltämisestä. Metsätaloudelliset avohakkuut ovat keskimäärin vähän yli hehtaarin kokoisia. Nyt tehtäisiin 330 hehtaarin avohakkuu.

Entä miten on hiilinielun laita? Tässä luulisi sitä menetettävän "jonkin verran". Kaikki joutomaat piti istuttaa metsälle, että saadaan lisää hiilinieluja. Mitenkäs tämä suunnitelma siihen sopii?

Luontokadosta ja sen estämisestä on puhuttu paljon. Eikö tässä edistetä luontokatoa rajusti? Tietysti asiasta päättävät kääntävät mustan valkoiseksi väittämällä, että "saasteeeton" energiamuoto kompensoi muutamassa vuodessa hiilinielumenetykset ja luontokadon. Uskokoon ken tahtoo.

Entäpä vesien suojelu? Näin suuren alueen puusto käyttää ja haihduttaa paljon vettä. Kun puusto poistetaan, alueen vesitalous muuttuu rajusti. Liika vesi on johdettava pois alueelta. Kaivetaanko kanava Kaasmarkun–Harjunpään-jokeen, jolloin ravinteet ja humus pilaavat kyseisen joen, jota on kunnostettu vaelluskalojen nousua varten tekemällä isoja satsauksia kalojen nousun mahdollistamiseksi.

Aurinkopaneelien alle tulee myös varmasti kasvustoa, puita ja ruohovartisia kasveja. Ne on sieltä poistettava. Raivaussaha ja trimmeritöinäkö ne tehdään vuosittain 330 hehtaarin alueelta? Epäilen.

Myrkkyjä – kauniisti sanottuna kasvinsuojeluaineita – on käytettävä. Nämä myrkyt valuvat pintavesiin ja myös pohjavesiin, ja lopulta sinne Kaasmarkun–Harjunpään-jokeen.

Suunnitelman tiedotustilaisuudessa vähäteltiin sanomalla, että alue on "vain tavallista" talousmetsää. Kyllä "tavallinen" talousmetsä on monella tavalla merkittävää ja pitää sisällään laajan eläin- ja kasvilajiston. Tämä kaikki menetetään tässä yhteydessä.

Kaikesta tästä huolimatta Ulvilan kaupunginhallituksella on otsaa ottaa kanta, ettei hankkeelta tulisi edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Pöyristyttävää.

Entäs sitten tämä saksalainen yhtiö, joka on kaiken takana. On kait vakavarainen ja kauan toiminut. Näistä kansainvälisten yhtiöiden kiemuroista ja omistussuhteista on vaikea ottaa selkoa. Tilanne on nyt ehkä ok, mutta mitä se on vuoden, viiden- tai kymmenen vuoden päästä.

Yrityskaupat ovat aika tavallisia nykyään, ja omistajataho voi vaihtua milloin vain. Päteekö edellisen omistajan tekemät sopimukset uusilla omistajilla. Jää nähtäväksi, välttämättä ei. Voi tulla maansa vuokranneillekin katkoksia vuokratuloihin.

Joka tapauksessa näillä näkymin kaikki tuotot menevät taas ulkomaille. Ulvilalle jää vain pilattu luonto ja ainakin aluksi kiinteistöverotuotto, jota niin kovasti hehkutetaan. Rahan taivaallisen voiman edessä kaikki muu on joutavaa.

Ottaakohan mikään taho tähän hankkeeseen mitään kantaa? Olettaisin, että metsätalouden- vesiensuojelu- ja eri luonnonsuojelujärjestöillä nyt ainakin olisi asiaan jotain sanottavaa.

Nyt sitten nähdään, jyräävätkö rahanhimo ja valta taas luonnon tieltään. Pahaa pelkään, että näin käy.

Tapio Marjamäki

Pori, Ulvila