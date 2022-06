Erkki Santalan mielipidekirjoitus (17.6.) ansaitsee joitakin kommentteja. Kirjoituksen sisältö ei kaikilta osin vastaa totuutta.

Ennen talvisodan alkua Suomessa vallitsi samanlainen russofobinen mieliala kuin tänään. Neuvostoliitto oli kaiken pahan alku ja juuri. Neuvostoliiton ehdotukseen aluevaihdoksista sekä Mannerheim että Paasikivi suhtautuivat myönteisesti, mutta poliittinen johto ei. Ulkoministeri Erkon johdolla jatkettiin sotaa lietsovaa mielialaa.

Talvisodassa Suomi menetti 20 000 sotilasta kaatuneina ja Karjalan alueen.

Suomen jatkosodassa ei ole mitään kunniakasta, sillä taistelu Natsi-Saksan johtajan Hitlerin rinnalla oli ainutlaatuista. Suomi ei myöskään pysähtynyt entiselle rajalle, vaan halusi vallata uusia alueita. Sota päättyi Suomen tappioon.

Sodassa kuoli noin 80 000 suomalaista sotilasta, ja noin 400 000 karjalaista jouduttiin asuttamaan muualle Suomeen.

Sodan jälkeen tarvittiin marsalkka Mannerheim ja J.K. Paasikivi johtamaan Suomi rauhan tielle, joka on kestänyt näihin päiviin asti.

Mannerheim kirjoitti päiväkäskyssään syksyllä 1944 ennen siirtymistään presidentiksi näin: ”Jos maamme haluaa säilyttää itsenäisyytensä, Suomen poliittisen johdon on pidettävä hyvät suhteet naapureihinsa.”

Paasikivi taas sanoi, että ystävät on haettava läheltä ja viholliset kaukaa. Paasikivi myös korosti, ettei Suomen pidä koskaan antaa aluettaan suurvaltojen taistelutantereeksi.

Entinen Moskovan suurlähettiläs Heikki Talvitie on sanonut, että Suomen vertaaminen Ukrainaan on täyttä hölynpölyä. Iskulauseella ”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ratkaisevasti muuttanut Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöä” on saatu Suomen kansanedustajat muuttamaan mielipidettään, vaikka tuohon ei sisälly minkäänlaista totuutta. Ei Suomi ole Ukraina.

Venäjä ei ole millään tavoin uhannut Suomea, mutta kun Nato pitää Venäjää vihollisenaan, myös Suomesta tulee Venäjän vihollinen. Tällä hetkellä venäläisiä joukkoja ei ole Suomen rajoilla, mutta Suomen tullessa Naton jäseneksi venäläisiä joukkoja siirretään lähemmäs Suomen rajoja.

Santalan puheet ”järkensä menettäneestä diktaattorista” on syytä jättää omaan arvoonsa.

Suomi on nyt rähmällään länteen. Vakauden ja rauhan tilasta Suomi on nyt valitettavasti siirtynyt epävarmuuden aikaan.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori