Lappeenranta on kannustava esimerkki Porille ja Satakunnalle

Arkistokuvassa ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinenergia- ja ydinturvallisuuslaboratoriosta professori Riitta-Kyrki Rajamäki ja vanhempi tutkija Heikki Purhonen. Nyt yliopistossa on alkamassa myös yhteiskuntatieteellinen koulutus.

Lappeenrannan kaupunki ja LUT (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto) jysäyttivät ennenaikaisen juhannuspommin viime viikolla.

Lappeenrannan kaupunki myönsi 10 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden ajaksi yhteiskuntatieteellisen koulutuksen käynnistämiseksi LUT-yliopistossa. Summa on erittäin suuri yksittäisen kaupungin tekemäksi lahjoitukseksi. Lappeenranta on Poria pienempi kaupunki.

Uuden avauksen idea tuli luonnollisesti yliopistolta, mutta taustalla on vahva Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan alueen tuki. LUT-yliopisto sijoittaa 13 miljoonaa euroa omaa rahaa koulutuksen käynnistämiseen.

LUT-yliopisto aloittaa jo syksyllä yhteiskuntatieteellisen koulutuksen kaupallisen ja teknillisen yliopistokoulutuksen ohella. Tavoitteena on 1 000 opiskelijan ja 100 tutkijan tiedekunta 2030-luvulla. LUT sai alkuvuonna tiede- ja kulttuuriministerin päätöksellä luvan koulutusvastuun laajentamiseen.

Lappeenranta on kannustava esimerkki Porille ja Satakunnalle tiellä kohti omaa yliopistoa. Jokaisen avaus ja mahdollisuus kannattaa käyttää silloin kun on tilaisuus. Lappeenrannassa on tehty yli 50 vuotta työtä yliopiston toimintaedellytysten vahvistamiseksi: yliopisto sai teknillisen koulutuksen vuonna 1969, kaupallisen koulutuksen 1996 ja nyt siis yhteiskuntatieteellisen koulutuksen.

LUT on myös onnistunut strategisissa siirroissaan ja laajeni Lahteen vuonna 2018, jolloin Lahdesta tuli uusi yliopistokaupunki. Lisäksi Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyivät LAB-ammattikorkeakouluksi, joilla on toimintaa Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lappeenrannan menestystarinaa ei voi tietenkään sellaisenaan siirtää Poriin ja Satakuntaan, mutta olisi hölmöä sulkea asialta silmät ja vähätellä asian merkitystä.

Lappeenrannan tärkein opetus meille on rohkeus ajatella riittävän isosti ja nähdä tarpeeksi pitkälle sekä kyky tehdä avauksia oikealla hetkellä oikeille henkilöille. Ja voi vaan kuvitella, kuinka paljon edunajamista tavoitteiden toteuttaminen on edellyttänyt vallan kamareissa.

Koulutukseen panostaminen on niitä harvoja asioita, josta hyötyvät kaikki, eli alue itsessään sekä sen asukkaat ja yritykset. Siksi on parempi kurottaa kuuta taivaalta yliopistoasiassa Porissa ja Satakunnassa kuin tyytyä vain kiltisti olemassa olevaan tai edetä hitaasti muiden sanelemilla ehdoilla.

Yliopistokoulutus on alueen kannalta kauaskantoinen ratkaisu ja valinta, jossa ei ole muuta kuin voitettavaa!

Timo Aro

Alue- ja väestönkehityksen asiantuntija, valtiotieteen tohtori ja Porin kaupunginvaltuutettu (vihr, sit)

Pori