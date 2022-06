Itärajan puolustusta on vahvistettava

Koska Venäjä on muuttunut arvaamattomaksi ja aggressiiviseksi, on välttämätöntä arvioida ja suunnitella uudelleen itärajan puolustus. Vaikka hallinto vaihtuisi Venäjällä, se ei takaa mitään ja on valmistauduttava mahdolliseen uhkaan.

Venäjältä tulevien pääväylien nopeaan sulkemiseen pitää olla valmius. Maamiinoista luopuminen oli vastuuton ja typerä päätös. Kenraali Sutelan mukaan se oli kuin oven avaamista viholliselle ja päätös oli lähes maanpetturuutta.

Ukrainaan kohdistetut sotatoimet osoittavat, että nopea toimintavalmius, kyky vastata pitkäkestoiseen sotilaalliseen painostukseen ja kyky torjua laajamittaisia hyökkäysoperaatioita useassa suunnassa samanaikaisesti on tärkeää.

Alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen on varauduttava. Rajavartiolaitoksen merkitys alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä korostuu tässä tilanteessa.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on pitkäkestoisia vaikutuksia turvallisuusympäristöön Euroopassa ja Suomen lähialueilla. Venäjä on osoittanut, ettei se kunnioita valtioiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja on toimillaan loukannut YK:n peruskirjaa sekä rikkonut eurooppalaista sopimuspohjaista turvallisuusjärjestystä

Putin haluaa lisää ryöstettävää ja varastettava eikä Ukraina eikä aikoinaan Pietari Suuren hankkimat alueetkaan riitä. Luottamus idän suuntaan alkaa olemaan nollissa ja kaikkeen on varauduttava, oltiinpa Natossa tai ei.

Venäjä ei kunnioita mitään sääntöjä eikä sopimuksia eikä ihmisoikeuksia.

Putinin kommentti, että hän on kuin Pietari Suuri paljastaa sen, että Ukrainaan hyökkäyksen todellinen syy on lisäalueiden kaappaaminen Venäjän hallintaan ja se tarkoittaa, että naapurimaiden on vahvistettava rajojensa puolustusta. Valehteleminen joka suuntaan ennen hyökkäystä osoittaa, että hyökkäystä oli jo kauan suunniteltu ja tarkoitus oli lisämaiden valtaaminen.

Venäjä on tappanut vähintään kymmeniä tuhansia aseettomia siviilejä Ukrainassa ja muun muassa Mariupolissa kuolleita on heitetty kaatopaikalle. Tämä kertoo aika paljon Venäjästä.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki