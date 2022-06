Hiilinielu on huijausta

Ilmaston muutos on tosiasia. Ilmasto lämpenee, koska hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisääntyy. Määrän lisääntyminen johtuu siitä, kun ihminen on teollisen ajan kaivanut ja pumpannut miljoonien vuosien aikana sitoutunutta hiiltä ylös maasta ja vapauttanut sen polttamalla.

Ainoa keino lopettaa hiilidioksidin määrän lisääntyminen on lopettaa se. Jo ilmakehässä olevan hiilen poisto voidaan tehdä joko teollisesti keräämällä sitä ja piilottamalla sitä pysyvästi tai luomalla biologisia hiilensitojakasveja.

Tähän poliitikot ovat keksineet sanan hiilinielu. Termiä viljellään joka paikassa tietämättä, mitä se oikeasti tarkoittaa.

Pahimmillaan termiä sekoitetaan tarkoituksellisesti Suomen metsiin. Jotkin tahot haluavat romuttaa suomalaisen metsätalouden vetoamalla tutkimuksiin hiilinieluista.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen metsät kasvoivat vuonna 2021 103 miljoonaa kuutiometriä. Yksi kuutiometri sisältää hiiltä 750 kilogrammaa. Vuotuinen kasvu sitoi siis hiiltä 77,3 miljoonaa tonnia.

Saman tutkimuksen mukaan hakkuukertymä oli 76,3 miljoonaa kuutiometriä. Siitä määrästä oli 87 prosenttia tukki- ja kuitupuuta. Varsinkin tukkipuuhun sitoutunut hiili jää pois ilmakehästä pitkäksi aikaa. Polttoon meni 13 miljoonaa kuutiota. Se osuus vapautui takaisin ilmakehään. Metsien hiilitase on siis positiivinen 67,5 miljoonaa tonnia.

Osa polttoon menevästä puusta on sellaista, mikä jäisi muuten metsään lahoamaan ja vapauttamaan hiiltä. On pöyristyttävä väite, että Suomen metsät olisivat päästölähde, koska hakkuut olivat ennätyssuuret. Metsät olisivat päästölähde vain siinä tapauksessa, jos polttoon menisi enemmän kuin on koko kasvu.

Suomella ei ole varaa olla hyödyntämättä ainoaa luonnonvaraa, joka meillä on. Järkevästi hakkaamalla saamme vahvistettua hiilensidontaa.

Suosittelen ilmastopaneelin tutkijoita ja muita vouhottajia tutustumaan VMI:n satavuotisen historian tutkimuksiin metsien kehityksestä. Se kertoo ilman politikointia, että kasvu, kokonaispuumäärä, vanhojen metsien osuus ja lahopuumäärä ovat kaikki lisääntyneet ”tehometsätalouden” aikana.

Tuomo Jaakkola

Eurajoki