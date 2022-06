Suomi on saanut elää ja nauttia rauhan ajasta jo lähes 80 vuotta. Menneiden sotiemme veteraaneja on vielä muutama tuhat jäljellä.

Talvisodan, johon myös käynnissä olevaa sotaa Ukrainassa on verrattu, muistot ovat vielä joidenkin ikäihmisten mielessä. Tunnettu sanonta ”Kollaa kestää” oli yksi talvisotamme käännekohdista. Siitä seuranneesta jatkosodasta selvittiin toki suurin uhrauksin, jotka kohdistuivat suuriin miestappioihin ja alueluovutuksiin.

Suurimmalle osalle suomalaisista on nykyään tiedossa, kuka oli sodan aloittaja. Tästä asiasta on vaiettu vuosikymmeniä joko pakon edessä, tai muuten vain itäisen naapurimme pelosta.

Kyllä totuus on se, että vihollinen on aina tullut idän suunnalta. Joidenkin entisten valtiomiesten puheet, että ystävä on lähellä ja vihollinen kaukana ovat kääntyneet päälaelleen.

Näin ovat asiat tänä päivänä, mutta jälleen on käymässä niin, että idän uhka on todellinen myös Suomelle.

”Sotilaallinen operaatio” Ukrainassa on johtamassa maan täydelliseen tuhoutumiseen ja syyttömien siviilien kärsimyksiin ja kotimaastaan pakenemiseen. Tämän kaiken on saanut aikaan järkensä menettänyt diktaattori. Sodan lopputulosta voidaan vain arvailla. Ennusmerkit ovat huonot, koska taisteluiden kesto on vielä täysin hämärän peitossa. Venäjän aloittama ”operaatio” voi kestää kuukausia tai jopa vuosia.

Suomen ylin valtiojohto ja eduskunta ansaitsevat suuret kiitokset Nato-hakemuksen aikaansaamiseksi, samoin enemmistö kansalaisista teki äkkikäännöksen Nato-jäsenyyden puolustamiseksi. Nyt on vähän helpompi "hengittää", koska tai jopa toivottavasti suomettumisen aika on lopullisesti ohi.

Loistavat Kultaranta-keskustelut Natoon liittymisen puolesta ovat oiva esimerkki tästä. Nyt näyttää toki siltä, että kanto liittymisaikataulun kaskessa on Turkin itsevaltias johtaja, mutta tästäkin selvitään päämäärätietoisten neuvottelujen kautta ennemmin tai myöhemmin.

Erkki Santala

Pori