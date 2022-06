Koko ajattelevan ikäni olen tuntenut vastenmielisyyttä Suomessa harjoitettua turkistarhausta kohtaan. Taloustutkimuslaitoksen teettämän tuoreen kyselyn mukaan yli 72 prosenttia suomalaisista vastustaa tarhausta, eli haluaisi lopettaa sen siirtymäajan jälkeen.

Turkistarhaus on kielletty viime vuosina monissa Euroopan maissa. Tarhauksen ovat siirtoajalla lopettamassa esimerkiksi Viro, Belgia ja Irlanti, ja täysin lopetettu monessa EU maassa. Suomi ei kuitenkaan ainoana EU-maana mene samaan suuntaan. Maamme on neulanpisto maapallolla, mutta turkistarhaus on meillä suurta, Suomessa tarhoja tällä hetkellä on noin 760. Suomi on maa, joka ei ole edes harkinnut tarhauksen lopettamista, niin kuin moni muu EU-maa on tehnyt.

On myös selviä viitteitä, että Suomessa turkistuotanto saattaa lisääntyä, jopa kaksinkertaistua, seuraavan viiden vuoden aikana. Se olisi häpeäpilkku Suomelle monen muun maan silmissä.

Suomi oli 2020 Euroopan kolmanneksi suurin turkisten tuottajamaa. Pian Suomi voi olla Euroopan suurin tällä alalla, sillä ykkösmaa Tanskalla menee pitkä aika ennen kuin turkistuotanto palautuu, jos se päätetään kiellon jälkeen elvyttää.

Toiseksi suurin tuottajamaa Puola puolestaan käsittelee turkistarhauksen kieltävää lakiesitystä.

Turkistarhauksen puolustajat vetoavat tekosyynä sitä, että tarhauksen lopettaminen Suomesta siirtyisi maihin, jossa turkiseläinten olot ovat vielä Suomea huonommat.

Paikkaansa pitämätön väite, sillä olot eivät ole Suomessa merkittävästi muita maita paremmat. Suomalaisilta turkistarhoilta raportoidaan toistuvasti laiminlyöntejä ja eläimet kärsivät.

Suomi on ollut myös aktiivisesti edistämässä turkistarhausta Kiinassa viemällä sinne siitoseläimiä ja jalostusosaamista. Koko Euroopassa keskustellaan turkistarhauksen lakkauttamisesta, mutta Suomella ei näytä olevan mitään halua osallistua tähän keskusteluun. Haluammeko me tosiaan olla Kiinan kanssa se viimeinen maailman kolkka, jossa tarhausta jatketaan maailman tappiin asti?

Paljon on puhetta riittänyt myös siitä, voivatko eläimistä lähtöisin olevat pandemiat yleistyä tulevaisuudessa. Ilman muuta näin tulee käymään, kun ihminen käyttää yhä enemmän maapallon tilasta ja ihmisten ja villieläintenkin kohtaamiset lisääntyvät.

Ja turkistarhathan taas toimivat virushautomoina, niin kuin korona-aikoina on nähty. Sehän on suuri riski, että samaa lajia olevat eläimet ovat kiinni toisissaan ahtaissa oloissa.

Turkistarhaus on siis Suomen mainetta tahraava elinkeino. Meillä olisi mahdollisuus tehdä itse asialle jotain ja seurata muiden esimerkkiä. Ajaa turkistarhaus alas kestävällä tavalla esimerkiksi ohjaten ja tukien tarhaajien siirtymistä muihin, inhimillisimpiin ammatteihin.

Taisto Levo

Alastaro