Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan ruoan hinta nousee tänä vuonna noin 10 prosenttia. Tämä tarkoittaa keskimääräiselle kotitaloudelle 500 euron lisälaskua vuodessa. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk.) mukaan ruoka voi kallistua jyrkemmin kuin Luke ennustaa. ”Oma arvioni on, että se voi olla 15–20 prosenttia”, Kurvinen toteaa (Yle 6.6.).

Yksi hintaa nostattava seikka on Suomen EU:n keskitasoa korkeampi ruoan verotus. Ruoan kokonaisverotuksessa Suomi kuuluu korkeimmin verottaviin maihin ja on lähellä Euroopan kärkeä. Ruoan hinnasta noin 45 prosenttia on erilaisia veroja. Ruoan arvonlisävero on Suomessa 14 prosenttia. Ruotsin vastaava verokanta on 12 prosenttia.

Ravintolapalveluissa on oma arvonlisävero ja valmisteverot kohdistuvat tiettyjen tuotteiden, kuten sähkön, polttoaineiden, tupakan ja alkoholin kulutukseen.

Yleinen alv-kanta nousi nykyiseen 24 prosenttiin vuonna 2013 Kataisen hallituksen aikaan, jolloin kaikkia alvin kantoja korotettiin prosenttiyksikön verran. Tuolloin tavoitteena oli, että se kasvattaisi valtion verokertymää 830 miljoonalla eurolla. Valtiontalous ei siitään ole kohentunut.

Varsinkin elintarvikkeiden verotus on saatava lähemmäs eurooppalaista tasoa. Verojen lasku lisäisi kuluttajien ostovoimaa ja tukisi kotimarkkinoiden kehitystä. Suomalaisten veroaste on äärimmäisen kireä, mutta silti maa velkaantuu vain joka vuosi lisää.

Kansalaisia kireästi verottamalla Suomen taloutta ei korjata, se puoli on nähty.

Airi Pulkkinen

Kuopio