Elämme aikaa, joka voi muuttaa jälleen kerran Euroopan kartan uuden näköiseksi. Se on tapahtunut historian saatossa monta kertaa aikaisemminkin tavalla tai toisella, yleensä sotien kautta. Ihmiskunta on sotinut koko olemassaolonsa ajan – aina on joku sota jossain päin menossa.

Venäjän ”erikoisoperaatio” Ukrainassa on tyyppiesimerkki suurvallan laajentumishalusta. Vladimir Putinin vertaus Pietari Suureen kertoo paljon siitä, mikä on Venäjän lopullinen päämäärä. He vain ottavat takaisin sen, mikä heille kuuluu – Atlantille asti, kuten Pietari Suuri sen määritteli.

Tämä Venäjän tavoite ei ole kiinni siitä, kuka siellä kulloinkin on vallassa – ellei se ole Putin niin sitten joku muu, joka ajaa samaa asiaa.

Suomessa elää vielä vajaa 4 000 veteraania, jotka 80 vuotta sitten taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta. He jos ketkä tietävät, mistä puhuvat.

Kun veteraanien kanssa keskustelee, niin he kaikki aina toivovat, että ”kun ei koskaan enää sotaa tulisi”.

Veteraanien toive on aivan oikea, mutta kaikkeen täytyy varautua.

Vanha kenraali Adolf Ehrnrooht kertoi, että parhaan puheen, minkä hän on koskaan kuullut piti tavallinen sotamies. Tämä sotamies nousi takarivistä seisomaan ja pyysi puheenvuoroa ja sanoi: ”Älkää koskaan luottaako ryssään”.

Moni muukin veteraani on tämän lauseen tuonut julki. Liialliseen sinisilmäisyyteen Suomella ei ole varaa.

Ei myöskään Naton suhteen. Se paljon mainittu 5. artiklakaan ei meitä välttämättä pelasta.

Loppupeleissä joudumme kuitenkin huolehtimaan omasta turvallisuudestamme yksin.

Tapio Kamppi

Honkajoki