Tässä maailmantilanteessa on varmasti tärkeämpiäkin asioita pohdittavana kuin teiden kunto, mutta pienetkin asiat voivat olla isoja, jos asioiden tola johtuu välinpitämättömyydestä.

Kunnan ja kaupungin eräs käyntikortti on se, miltä ympäristö paikkakunnalla näyttää. Onko julkisten rakennusten julkisivu siisti, miten yleiset alueet on hoidettu, onko paikkoja töhritty, ovatko pääväylät kunnossa vai kuoppaisia, ja niin edelleen.

”Katulain” mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, ja esimerkiksi kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Maantielain mukaan maantieverkon tulee tarjota mahdollisuus turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet.

Päätoimijat maanteiden ja katujen kunnossapidossa ovat valtio ja kunnat. Kummallakin taholla on skarppaamisen paikka. Tiedossa on, että päällystemateriaalin hinta on kohonnut huomattavasti. Sen johdosta päällysteiden uusimisiin budjetoidut varat eivät riitä kuin osaan suunnitelluista. Se on ymmärrettävää.

Sen sijaan sitä ei voi hyväksyä, että asfaltissa olevia kuoppia ei paikata. Joihinkin kuoppiin riittäisi massaa ämpärillinen, toisiin saavillinen.

Ruman näköinenhän paikattu tie on, mutta jos on valittava ruman tai epämukavan ja vaarallisen välillä, niin kai se sitten on ruma.

Simo Pukkila

Ulvila