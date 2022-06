Kirjoittajan mukaan Eurooppa on riippuvainen siitä, kuka sille pystyy toimittamaan kaasua.

Välimeren itäosaan suunnitellun 2000-kilometrisen EastMed-kaasuputken oli tarkoitus kuljettaa kaasua Israelista ja Kyprokselta Kreikkaan sekä edelleen muualle Eurooppaan. Projektin oli tarkoitus valmistua 2025.

Putken kapasiteetti olisi 10 miljardia kuutiometriä vuodessa. Putken rakentamisen arvioidaan maksavan noin 7 miljardia dollaria. Putken oli tarkoitus monipuolistaa Euroopan kaasutoimituksia ja vähentää riippuvuutta Venäjän maakaasusta.

Turkki on koittanut kaikella tavalla estää kaasuputkihankkeen toteutumisen. Turkki haluaa, että kaasuputki kulkisi Turkin kautta Eurooppaan. Tätä ajatusta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on koittanut myydä Joe Bidenille vierailuillaan viime joulukuussa (2021).

Minulla ei ole parempaa tietoa siitä, mitä lehmänkauppoja Biden ja Erdogan ehkä sopivat. Joka tapauksessa tammikuussa 2022 Biden ilmoitti, että Yhdysvallat vetää tukensa pois EastMed-kaasuputkihankkeesta, koska toiminta ei ole enää Yhdysvaltojen ilmastopolitiikan mukaista.

Biden torppasi EastMed-kaasuputken todellakin vain reilu kuukausi ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Käsittämätöntä.

Eurooppa on riippuvainen siitä, kuka pystyy toimittamaan valtavat määrät kaasua.

Venäjä ei halua, että Eurooppa saa Ukrainasta kaasua. Mariupolin ulkopuolella on mannerjalusta, jossa on öljyä ja erityisesti kaasua. Venäjällä on omat valtapoliittiset ja taloudelliset tavoitteensa.

Myös Krimin ulkopuolelta odotetaan löytyvän öljyä. Krimin Venäjä otti haltuunsa jo vuonna 2014. Venäjä tietysti haluaa, että Eurooppa olisi riippuvainen venäläisestä energiasta.

Israelista on löytynyt valtavat kaasuvarannot ja todennäköisesti kaasua löytyy vielä runsaasti lisää.

Euroopassa sadat miljoonat ihmiset valmistavat ruokansa kaasulla, joten Euroopan on huolehdittava riittävästä energian saannista. Euroopan pitää pystyä myös strategiseen viisauteen. EU:n tulisi ostaa Yhdysvallat pois estämästä EastMed-kaasuputkihankkeen loppuunsaattamista.

Tulen tekemään EU:n komissiolle kirjallisen kysymyksen tähän aiheeseen liittyen. Yhdysvallat on luvannut toimittaa Euroopalle omaa kallista nesteytettyä maakaasuaan.

Se ei ilmeisesti ole heidän ilmastopolitiikkansa vastaista toisin kuin Israelista tuleva kaasu oli?

Laura Huhtasaari

europarlamentaarikko (ps.)