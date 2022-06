Huittisten valtuuston kokoukset pidetään kaupungintalossa. Kokouskulttuuri on kirjoittajan mukaan muuttunut merkittävästi.

Oma neljän vuoden taukoni luottamushenkilötoiminnasta paljastaa mielestäni merkittävän muutoksen paikallisessa kokouskulttuurissa. Sitä en sano, onko kehitys mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan.

Muutokseen ovat pääosin vaikuttaneet luottamushenkilöt, avainasemassa ovat kokouksia johtavat puheenjohtajat. Esittelevä virkamieskunta on pysynyt vertailuajanjaksoilla pääosin samoina.

Mikä sitten on mielestäni niin merkittävästi muuttunut, että pistää asiasta kirjoittamaan?

Nyt virkamiehet luennoivat lähes jokaisen päätettävän asian kohdalla. Ennen oletettiin, että luottamushenkilö syventyi etukäteen hänelle toimitettuun kokousmateriaaliin ja oli siksi kokouksessa valmis päätöksentekoon. Valmistelevat virkamiehet toki olivat silloinkin paikalla ja vastasivat mahdollisiin kysymyksiin.

Nyt kokousasioita käsitellään mielestäni niin kuin ne olisivat ensimmäistä kertaa näkyvissä. Virkamiehet kertovat, mitä kokousasiakirjoissa lukee ja kokeneemmat luottamushenkilöt opettavat loputtomissa puheenvuoroissaan hiljaisempia päättäjiä.

Ei kai lukutaito ja ymmärrys ole hävinneet neljässä vuodessa?

Ennen pyrittiin siihen, että normaalit kokoukset kestäisivät maksimissa kaksi tuntia. Nämä luottamushenkilökokoukset pidetään iltaisin työpäivän jälkeen. Illallahan on aikaa, mutta ihmisen luontainen vireys ja kiinnostus hiipuu, kun istutaan tunteja. Kokouslistan loppupään asiat saavat huonomman harkinnan kuin listan alku.

Nyt ei ole harvinaista, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston ja jopa valiokuntien kokoukset venyvät tai venytetään nelituntisiksi. Venyvä kokous muuttuu yleisilmeeltään uniseksi, valtaosa osallistujista odottaa vain sen loppumista.

Muutamalle luottamushenkilölle tällainen tilaisuus on loistava pätemisen paikka. He käyttävät puheenvuoroja loputtomasti. Niillä he korostavat itseään, tekemisiään ja aikaisempia lausumiaan sekä ”opettavat” muita kokoushuoneessa. Osa puhuu siksi, että kokee kokouksen hyväksi harjoituspaikaksi poliittisille esiintymisille tulevaisuudessa.

Keskustelin ex-kaupunginjohtaja, kirjailija Kauko Heurun kanssa siitä, miten paljon luottamushenkilön toiminnassa on vaikuttimena oma pätemistarve ja paljonko poliittinen asioiden hoito.

Esitin Kaukolle aihetta seuraavan kirjan sisällöksi. Hän torjui ajatuksen. Hän sanoi pitäytyvänsä kirjoissaan kunnallisen demokratian ja juridiikan sisällöissä. Toki oli samaa mieltä ihmisten pätemistarpeesta. Toisilla sitä on valtavasti ja toisilla se ei tule näkyviin lainkaan.

Vielä yksi näkyvä ja kokousryhtiin vaikuttava havainto.

Puheenjohtajat ovat luopuneet paljolti nuijan käytöstä. Puheenjohtajan nuijan kopautus rytmitti ennen kokousta. Kopautus kertoi, milloin keskustelu alkoi ja päättyi. Sillä myös vahvistettiin tehty päätös.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos, kaupunginvaltuutettu (kok.)

Huittinen