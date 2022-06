Johnny Deppin voitto kunnianloukkausoikeudenkäynnissä Amber Heardia vastaan voi merkitä paljon myös tavalliselle ihmiselle.

Oikeudenkäyntiä näytettiin laajalti suorana lähetyksenä, ja se sai myös paljon arvostelua siitä, miten yleisö mässäilee julkkisten henkilökohtaisilla ja kipeillä asioilla.

Itselleni kuitenkin tuo oikeudenkäynti ja erityisesti sen lopullinen tuomio oli eheyttävä kokemus.

Olen joutunut itse persoonallisuushäiriöisen läheisen henkisen väkivallan, valheiden, manipuloinnin ja sumutuksen uhriksi. Olen joutunut vierestä seuraamaan, kuinka eri viranomaiset lankeavat näihin valheisiin. Olen joutunut puolustamaan itseäni ja odottanut, että joku näkee totuuden.

Vaikka tiedän, että tärkeintä on, että itse pidän huolen itsestäni ja teen töitä sen eteen, etteivät nuo tapahtumat määrittele minua, vaan jatkan elämää eteenpäin, minä kaipaan oikeudenmukaisuutta. Haluan, että henkilö joutuu vastuuseen vuosikausia jatkuneista hyväksikäytöistään, manipuloinneistaan ja valheistaan. Siitä, että hän on saanut minut tuntemaan valheellisesti olevani juuri se, mitä tuo sairas henkilö uskotteli minun olevan. Vuosikausia saatuaan minut luulemaan, että minä olen se, joka on velkaa, minä olen se, joka on hullu ja minä olen se, joka toimii väärin, haluan, että joku kertoo, että se olikin päinvastoin. Vaikka itse sen tiedänkin.

Kun sain kuulla valamiehistön päätöksen Depp–Heard-oikeudenkäynnissä, koin vähän tuota oikeudenmukaisuutta. Koin, että vihdoinkin joku joutuu pahuudestaan vastuuseen.

Ymmärrän senkin, että valitettavasti nämä sosiopaattisesti ja narsistisesti persoonallisuushäiriöiset henkilöt eivät itse kykene näkemään syyllistä itsessään. Minulle riittää kuitenkin, että joku näkee.

Joten kyllä, minulle tämän oikeudenkäynnin reaaliaikaiset livelähetykset ja niiden seuraaminen sekä päätöksen julkistaminen olivat eheyttävä kokemus.

Vaikka en voi itse kokea omalla kohdallani sitä vielä, niin tästä sain vahvuutta jatkaa eteenpäin uskoen, että totuus tulee julki ennemmin tai myöhemmin.

Totuus vapauttaa

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.