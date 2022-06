Hieno kirjoitus Timo Arolta (SK-kolumni 1.6.).

Meidän rakkaassa Porin kaupungissamme on ollut vuosien saatossa suunnitelmia, visioita ja hankkeita. Pieni osa on jotenkin toteutunut, suurimmasta osasta on vain maksettu veromaksajien piikkiin palkkioita ja muita maksuja, ja suunnitelma on jäänyt jonkun pöydälle odottamaan toteutusta.

Porin kaupungin ongelma on se, ettei se osaa suunnata kasvua länteen. Mahdollisuuksia on, ja niitä pitäisi käyttää. Mutta miten kasvaa, kun päättäjät eivät osaa markkinoida kaupunkia yrityksille.

Kaupunki voisi rohkeasti kaavoittaa Meri-Poriin uusia kaupunginosia. Saattaa käydä kuitenkin niin kuin uudella asuntomessualueella: puolitiehen jäi.

Jos rohkeutta olisi ja visionäärien unelmat toteutuisivat, voisi Meri-Porin suunnassa aika alkaa uudestaan käymään ja loppuisi Meri-Porin takapajulan menneisyys.

Etelän suunnassa noin 50 kilometrin päässä on yksi rohkea ja varman oloinen kaupunki, joka haluaa saada yrityksiä kuntaansa ja kehittyä. Idässä 100 kilometrin päässä on sellainen kaupunki, jossa tehdään kaikkea kaupungin eteen ja suunnitelmat vielä toteutetaankin.

Täällä visioidaan ja keskustellaan, mutta siihen se sitten jää. Miksi?

Siksi, että täällä on niin eripuraisia päättäjiä ja lehmänkaupan tekijöitä. Tämä antaa sellaisen kuvan muiden kuntien päättäjille, ettei lämmetä Porin suuntaan.

Kevään aikana eripuraisuudesta on esimerkkinä Satakunnan Kansan palstoilla toiminut muun muassa Tapio Furuholm, vanha historian opettajani, Pohjois-Porin yläasteelta. On niitä muitakin päättäjiä ollut – ja on myös tällä hetkellä – vallassa, jotka antavat ulospäin riitaisan kuvan kaupungin päättäjistä.

Kaupungin johtoon pitää saada samanlaista uudistushenkeä kuin Tampereella. Rohkeaa toimintaa pitää saada aikaiseksi. Se vaatii uusia, nuoria visionäärejä kehittämään tätä kaupunkia. Vanhat puoluejäärät pitää saada pois nuorten tieltä, kun kaupunkia aletaan kehittää ilman puoluepassia ja -velvoitteita. Näin saadaan turhanpäiväiset lehmänkaupat pois.

Jos oikein muistan, eikös Porin ja Ulvilan pitänyt kehittää uutta kaupunkikeskusta Honkaluodon pelloille. Aika hiljaista sielläkin on.

Nauhakaupunki voisi olla toteutettavissa, mutta kaukana tulevaisuudessa. Ehkä kannattaisi kehittää kaupungin omaa nauhakaupunkia ja antaa sillä hyvä kuva muille kunnille, jotta sitä lämpenemistä Porin suuntaan syntyisi.

Veikkaan, että Rauma tässä vielä näyttää Porille, miten asiat hoidetaan muiden kuntien kanssa. Sen jälkeen olemme täysin eristyksissä muista kunnista.

Juha Kaski

Pori