Vammaisten ääni päätöksenteossa – vielä on tehtävää

Kiitän kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposta aktiivisuudesta, ja tärkeästä kirjoituksesta (SK, mielipide 30.5.).

Haluaisin vielä laajentaa näkymää. Kirjoituksessa mainittu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on todellakin kuntalain ja hyvinvointialuelain lisäksi Suomessa velvoittavaa lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa, että yhtäkään vammaisia koskevaa päätöstä ei voida tehdä vammaisia itseään osallistamatta.

Kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla tärkeimpänä välineenä tässä osallistamisessa ovat vammaisneuvostot. Kuten Mäkisalo-Ropponen otti esille, joillakin alueilla on jo tehty päätös, että näillä vaikuttajatoimielimillä on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Sama käytäntö on välttämätöntä saada koko maahan.

On kuitenkin niin, että lautakuntakäsittelyssä (tai valtuustossa) oleva asia on jo pitkälle valmisteltu viranhaltijatyönä. Lautakunta lähinnä päättää hyväksyä tai pyytää lisäselvityksiä. Vammaisneuvoston edustajalla onkin tässä tilanteessa tärkeä tehtävä tarvittaessa 'vetää hätäjarrusta', eli kertoa lautakunnalle, että se ei voi tehdä asiasta päätöstä, koska valmistelussa ei ole osallistettu vammaisia itseään.

Onkin välttämätöntä ottaa alueiden hallinnossa alusta lähtien käyttöön menettelyt, joilla vammaisneuvosto on mukana hankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa varhaisesta vaiheesta alkaen, kaikilla hallinnonaloilla. Lisäksi taho, joka määrittelee mitkä asiat koskevat vammaisia, ovat vammaiset tai heidän edustajansa itse.

Hyvää kesää, ja menestystä kaikille osallisille meidän kaikkien parhaaksi.

Ari Heikkilä

kehitysvammaisen isä

Säkylän vammaisneuvoston puheenjohtaja