Talven aikana käynnistyivät Ulvilassa jälleen koulukeskustelut Ulvilan sivistystoimen teettämän varhaiskasvatus- ja peruskouluverkkoselvityksen johdosta.

Kyläkoulut ovat erittäin suuressa merkityksessä Ulvilan vetovoimatekijänä. Lapsimäärien ja lapsiperheiden muuttovirtojen tilastot kertovat hyvin sen, että Ulvila on pärjännyt Satakunnan mittakaavassa keskivertoa paremmin ja pystynyt houkuttelemaan lapsiperheitä muuttamaan muualta Ulvilaan.

Ulvilassa on vetovoimaa myös kyläkoulujen ansiosta. Nyt kevään aikana käytyjen negatiivisen sävyisten koulukeskustelujen aikana on tiettävästi jo kaksi lapsiperhettä perunut muuttonsa Ulvilaan, koska koulujen olemassaolo on uhattuna, eikä virkamiehistömme ole korjannut asian saamaa uutisointia aiheesta.

Oletettu lapsimäärän vähentyminen 300–400 lapsella muutaman vuoden kuluttua on toki iso muutos, mutta kyläkoulujen lopettamisella ei ole oleellista vaikutusta kokonaisuuteen. Aineistoon tutustuminen osoitti, että kyläkoulut – Harjunpää, Kaasmarkku ja Koski – eivät tule kärsimään sellaista lapsikatoa.

Sen sijaan muutoksia tulee tehdä organisoimalla uudelleen isojen koulujen eli Vanhankylän, Friitalan, Yhteiskoulun ja lukion rakenteet ja kiinteistöt. Kun opetusryhmien määrät vähenevät yli 20 luokalla, ei kahden tai kolmen luokan koulun lopettamisella saavutettaisi vielä mitään säästöjä. Kullaan alueen lapsien kuljettaminen Ulvilaan pidentäisi usealla tunnilla pienten lasten päivittäistä koulupäivän pituutta.

Kehotammekin Ulvilan sivistystoimen tosissaan aloittamaan keskustelut Friitalan ja Vanhankylän alueen suurten koulujen rakenteiden uudelleen organisoimisesta kokonaisuuden huomioiden.

Keskustan Kullaan paikallisyhdistys