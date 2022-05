Eikö kaksi upeaa, monumentaalista teosta voi mahtua molemmat Kirjurinluotoon?

Kyseessä ovat Lupaus ry:n alullepanema Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshanke ja Jyrki Kankaan muistolle toteutettava Bass String Wings -veistos. Viimeksi mainittu on upea kunnianosoitus musiikkimiehelle, jonka merkitys Pori Jazzille ja myös Porin tuomiseksi maailmankartalle on ollut valtava. Ensiksi mainittu toteutuessaan on taiteilija Helena Laineen suunnittelema kulttuurihistoriallinen teos, mikä viittaa paikannimen alkuperään.

Kirjurin sulkakynä -hankkeelle näytettiin kaupungin taholta jo vuonna 2017 vihreää valoa, kun hanketta käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa. Tällöin kaupunki lupautui rakentamaan veistoksen jalustan.

Hanketta ovat puoltaneet Porin taidemuseo, Satakunnan museo, Porin kaupunkikuvatoimikunta, kaupunkisuunnittelu, kulttuuritoimi ja kaupunginpuutarha. Lupaus ry vastaa hankkeen kokonaisrahoituksesta. Hanketta ovat lähteneet tukemaan lukuisat yritykset ja yhdistykset. Kokonaiskustannusarviosta (46 200 euroa) aiemmin puuttunut 8 000 euroa on tulossa yksityislahjoituksena hankkeen toteutuessa.

Alkuperäinen tarkoitus oli sijoittaa teos Kirjurinluodon nokkaan, mutta sortumavaaran vuoksi Porin kaupunginpuutarha osoitti teokselle paikan uimarannan takaa. Lupaus ry myöhästyi vuonna 2020 annetusta määräajasta rahoituksen keräämiseksi parilla kuukaudella, toisaalta hankkeen käsittely on maannut kaupungin kulttuuritoimessa yli kaksi vuotta. Koronapandemia on ehkä tähänkin vaikuttanut.

Jyrki Kankaan muistolle toteutettava teos on päätetty sijoittaa Jyrki Kankaan aukiolle, ja Porin julkisen taiteen suunnitteluryhmän mukaan ei kahta massiivista monumenttia voi sijoittaa niin lähelle toisiaan.

Mielestäni on suuri vääryys Sulkakynä -teoksen taiteilijaa, Lupaus ry:tä ja hanketta tukemaan lähteneitä yrityksiä ja yhdistyksiä kohtaan, jos hankkeesta luovuttaisiin. Molemmat upeat teokset ansaitsevat paikan Kirjurinluodolta. Sulkakynä -veistosteoksen paikkaa voidaan varmasti tarkastella uudestaan, tilaa Kirjurinluodolla kyllä löytyy.

Arvoisat Porin sivistysjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsenet, kun hanke palaa sivistyslautakunnan kokouksen esityslistalle, toivon, ettei tehdä isoa töppäystä, vaan mahdollistetaan hienon teoksen toteutuminen. Huomionarvoista on, että käytännössä taideteoshan tulee kaupungille lahjana ilman muita kustannuksia kuin veistoksen perustus, harvoin tapahtuva huolto ja mahdollinen valaistus.

Tiina Stenman

Porin kaupunginvaltuutettu (ps.)