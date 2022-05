Satakunnan Kansassa on viime viikkoina käsitelty Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamista ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston viime syksynä antamaa korjausmääräystä koskien Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutasoa.

Aluehallintovirasto ei ole antanut määräystä virkojen perustamisesta, vaan antanut määräyksen palvelutasossa olevan puutteen korjaamisesta.

Satakunnassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin on hälytetty alle 1+3-vahvuinen pelastustoimen muodostelma. Käytäntö on sisäministeriön antaman ohjeen vastainen ja käytännössä johtaa tilanteisiin, joissa esimerkiksi savusukellusta ei voida aloittaa ennen kuin onnettomuuspaikalla on käytettävissä savusukeltajien turvana suojapari.

Pelastustoimen kiireelliset tehtävät ovat sellaisia, jotka edellyttävät välitöntä ihmisen, ympäristön tai suurien omaisuusarvojen pelastamista tai ovat varmentamattomia mahdollisesti henkeä pelastavia tai suuria lisävahinkoja estäviä tehtäviä. Kaikkiin tällaisiin tehtäviin tulee hälyttää vähintään 1+3-vahvuinen pelastustoimen muodostelma. Muodostelma voidaan koota tarvittaessa useammasta pelastustoimen yksiköstä.

Aluehallintovirasto ei ole antamassaan määräyksessä ottanut kantaa siihen, millä tavalla Satakunnan alueen pelastustoimen tulee ratkaista palvelutasossa oleva huomattava epäkohta.

Lisäksi on huomioitava, että kiireellisten pelastustoimen tehtävien osalta pelastustoimen tulee saavuttaa myös toimintavalmiusajalle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Ilkka Horelli

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

johtaja, Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue