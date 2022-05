Seppo Mannerin ja Jarmo Pohjarannan omistama yhtiö on isännöinyt Porin tennishallia vuodesta 2016 lähtien. Yksityisessä omistuksessa halli on laajentanut ja kehittänyt palveluitaan merkittävästi. Kun hallin laajennusosa valmistuu kesällä, niin esimerkiksi padel-kenttiä on yhteensä kahdeksan.