Pori–Haapamäki-radan tarve nousee tasaisin välein keskusteluun. Liikennehankkeiden eteenpäin vieminen on pitkäkestoista työtä. On sanottu, että siitä kun jonkun merkittävän liikennehankkeen tarve ja ajatus syntyvät, kuluu sen toteuttamiseen keskimäärin 30 vuotta.

Pori–Haapamäki-rata on osoitettu voimassa olevassa Satakunnan maakuntakaavassa yhdysradan merkinnällä. Onneksi on. Koska liikenne radalla on pääosin lakkautettu jo vuonna 1985, on maakuntakaavan merkintä erittäin tärkeä. Se on välttämätön.

Satakunnan Seutukaava 5 vahvistui vuonna 1999. Satakunnan maakuntakaava on vuodelta YM2011/KHO2013.

Olen ollut mukana näissä molemmissa kaavahankkeissa, ja muistan sen keskustelun, jota tästäkin raideyhteydestä käytiin. Käytettiin myös niitä puheenvuoroja, että merkintä on turha, joten se tulisi jättää pois. Toki oli paljon ratayhteyden kannattajiakin.

Suunnittelijoiden selkeä näkemys oli, että merkintä tulee säilyttää. Tosi asia on nimittäin se, että jos raideliikenteen merkinnästä luovutaan kerran, siitä on luovuttu lopullisesti. Merkintä turvaa sen, ettei raideyhteyttä rakenneta mistään kohdasta umpeen muulla yhdyskuntarakenteella.

Ellei merkintää olisi aikoinaan pidetty seutu- ja edelleen maakuntakaavassa, kyseessä olisi hankkeen aktivoituessa kokonaan uusi ratahanke. Uuden ratahankkeen eteenpäin saaminen on nykyaikaisessa suunnittelujärjestelmässä todella raskas prosessi.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt käynnistää Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen. Lähtökohtana on voimassa olevien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja -määräykset.

Mielestäni nykyiset raideliikenteen merkinnät tulee jatkossakin esittää sellaisina, että ne mahdollistavat hankkeen toteuttamisen, jos sellaisen aika tulee. Pori–Haapamäki-rata tukisi etenkin Satakunnan vientiteollisuutta. Sillä olisi myös vahvasti valtakunnallista merkitystä. Lisäksi tavaraliikenteen siirtyessä paljolti pois Pori–Tampere-radalta, se lisäisi joustavuutta yhteysvälin toivottavasti kehittyvään henkilöliikenteeseen.

Jukka Moilanen

kaupunginjohtaja emeritus (Ulvila)

Satakuntaliiton alueiden käytön johtaja / yli-insinööri 1999–2012

Harjavalta