Otsikon mukainen presidentti Sauli Niinistön kommentti jää ilmeisesti historiaan liittyen Suomen Nato-jäsenyysprosessiin. Kyseessä on Vladimir Putinin ja Venäjän aiheuttama vakava uhka Euroopan turvallisuusjärjestelmälle.

Suomi ja Ruotsi hakevat Nato-jäsenyyttä kauan jatkuneen puolueettomuuden jälkeen, jotta vakaus turvallisuuden suhteen voisi jatkua Pohjolassa. Nato-hakemuksen käsittelystä tulee historiallinen tapahtuma Suomelle ja Ruotsille.

Putin jatkaa edelleen hyökkäyssotaa Ukrainassa vetoomuksista huolimatta. Venäjä on menettänyt kaatuneina yli 20 000 sotilasta täysin järjettömässä sodassa.

Suomen on nyt pakko vahvistaa puolustustaan sotilaallista uhkaa vastaan. Nyt on äärimmäisen tärkeää seurata miten Venäjä toimii Ukrainassa ja Nato-jäsenyys antaisi lisää suojaa mahdollisia aggressioita vastaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on aiheuttanut ihmettelyn vastustamalla Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Presidentti Erdogan on kritisoinut Suomea ja Ruotsia siitä, että sen vaatimia 30 terroristia ei ole luovutettu kehotuksista huolimatta.

Turkki on myös syyttänyt maita terrorijärjestönä pidetyn Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) tukemisesta. Näistä syistä Erdogan on viivästyttänyt Nato-hakemuksen käsittelyä. Turkki voisi hyväksyä Suomea ja Ruotsia Nato-hakemuksen, jos se pääsisi takaisin F-35-hävittäjäohjelmaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Lisäksi Turkki haluaa turvatakuut PKK:n suhteen ja purkaa aseiden vientikiellot Turkkiin.

Yhdysvallat on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että Turkin huolet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen liittyen tulevat poistumaan. Turkin ”iltalypsy” on esimerkki siitä, että Erdoganille diplomatia on kaupankäyntiä.

Turkki toi uusia vaatimuksia neuvottelupöytään viime hetkellä tarkoituksenaan ilmeisesti hyötyä Suomen ja Ruotsin pyrkimyksistä liittyä Natoon. Ruotsi on tässä asiassa hankalammassa asemassa.

Liittymistä ei estä myöskään Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan uhkailu Venäjän ”sotilaallisesta yllätyksestä” kostona Suomelle.

On myös hyvin mahdollista, että Venäjä on jo kauan sitten hyväksynyt sen, että Suomi ja Ruotsi jossain välissä liittyvät Naton täysjäseniksi. Silti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on Putinille kiistatta nöyryyttävä ja harmillinen takaisku.

Myös Pohjois-Korean johtajan kannanotot Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksesta herättävät ihmettelyä, koska emme ole käsittääkseni puuttuneet Pohjois-Korean sisäisiin asioihin tai heidän ohjuskokeisiinsa.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki