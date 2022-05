Kolme vuotta sitten (28.4.2019) julkaisin blogin otsikolla ”Maailman vaikein kysymys”. Blogin kirjoittamisen muusana toimi aiempien vuosien epäonnistuneet yritykset selvittää, mikä olisi suomalaista puuta parempi vaihtoehto kuluttajatuotteiden raaka-aineeksi.

Vaikka ilmasto- ja ympäristöasiat ovat kaikkien huulilla, tuo nimenomainen kysymys on edelleen vailla vastausta.

Käytävässä metsäkeskustelussa on hämmästyttävä piirre. Metsien suojelu nähdään yksioikoisesti ratkaisuna kaikkeen.

Ilmastopaneeli, luontopaneeli, ympäristöjärjestöt, vihreät, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto ja moni muu metsäkeskustelua voimaperäisesti ohjaava taho kyllä laatii, mitä hurjimpia vaatimuksia, mutta jokainen myös aktiivisesti kieltäytyy keskustelemasta vaatimusten vaikutuksista.

Jo vuosien ajan tehokkain tapa saada heidät vaikenemaan on ollut kysymys:

”Mitä suosittelette suomalaisen puun tilalle?”

Mitä nämä asiantuntijatahot ja niiden edustajat pelkäävät? Jos puu on huono vaihtoehto, miksi he eivät esitä parempaa tilalle?

Eivätkö he tiedä vai tietävätkö he, että se on paras? Jos he haluavat pelastaa maailmaa, miksi he vastustavat kestävintä tietämäänsä vaihtoehtoa?

Syitä on pakko etsiä muualta, kuin ilmaston tai luonnon hyväksi työskentelystä.

Voiko kieltäytyminen parhaiden ratkaisujen vertailusta johtua aivan perinteisistä motiiveista eli rahan ja vallan tavoittelusta?

Konfliktiteollisuus on toimiala, joka perustuu konfliktien synnyttämiseen ja sitä kautta saatavaan hyötyyn. Useimmiten konflikteilla saavutettava hyöty pohjautuu median kautta saatavaan ilmaiseen näkyvyyteen.

Hyöty voi olla taloudellinen esimerkiksi siten, että ihmiset lahjoittavat enemmän rahaa tai se voi olla valtaan kytkeytyvä. Poliitikoilla selvästi äänestäjien kautta saatava valta ja muilla esimerkiksi pääsy erilaisiin neuvottelupöytiin vaikuttamaan.

Kannustan kaikkia kysymään itseltä, vastustanko kestävintä vai tuenko sitä. Helppo stressitesti on esittää parempi tilalle.

Juri Laurila

toimitusjohtaja

Smart Village Builders Oy