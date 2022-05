Deus ex machina on latinaa ja tarkoittaa ”jumalan koneesta.” Termi on tullut antiikin Kreikan teatterista, jossa lavasteista laskettiin esiintymislavalle nostureiden avulla jumalia, jotka ratkaisivat tilanteita ja kuljettivat juonta eteenpäin. Luotiin siis jonkinmoinen ihmeratkaisu, juonenkäänne.

Ukrainan sota on raakaa, totaalista, puhutaan Ukrainan valtion olemassaolosta, kansanmurhaamisesta ja joukkotuhoasekorttiakin on vilauteltu.

Kaikki nämä tapahtumat välittyvät älylaitteiden avulla meidän useimpien kotisohville. Väkisinkin ihminen alkaa toivoa erilaisia juonenkäänteitä, kuten esimerkiksi ”kunpa joku syrjäyttäisi tuon Putinin” tai jotain ihmeratkaisua kansainvälisen yhteisön toimesta, mikä muuttaisi tapahtumien kulkua, mikä mahdollisesti saisi Venäjän lopettamaan sotatoimet Ukrainassa ja ikään kuin palaamaan ”päiväjärjestykseen”.

Tämän kaltainen ajattelu on melko turhaa optimismia, koska seuraavakaan Venäjän diktaattori tuskin tulee olemaan mikään sosiaalidemokraatti, jonka keskeisenä ideologisena ajatuksena mielessä olisi tasa-arvo, vapaus ja solidaarisuus – eli valtiota johdettaisiin niin, että sen kansalaisten elämä olisi mahdollisimman hyvää ja otettaisiin päätösten mahdolliset plussat ja miinukset tarkasti huomioon.

Kansalaisista johtajan vaihdos ei lähde, sillä sitä pidetään kurissa turvallisuuskoneiston avulla, tarjoamalla ”kovaa kouraa” – esimerkiksi sotaa protestoivien pitkien tuomioiden uhalla ja suoralla väkivallalla niitä kohtaan, jotka uskaltavat vastustaa johtoa.

Lisäksi kansa pidetään passiivisena tarjoamalla valtion hallitsemissa viestimissä propagandaa joka sisältää ukrainalaisten kuvaamista ali-ihmisinä, puhutaan natseista, satanisteista, Naton valmistautumisesta Venäjän tuhoamiseksi ja joukoittain muista salaliittoteorioista. On siis luotu valetodellisuuslabyrintti, kognitiivisesti vinoutunut maailmankuva, josta venäläisen on vaikea päästä pois, vaikka haluaisikin.

Tämä kaikki saa venäläisen kansan uskomaan, mutta myös passivoitumaan, jolloin he eivät toisaalta oikein usko mihinkään, eivät myöskään tosiasioihin. ”Meidän hallituksemme valehtelee, mutta niin myös teidänkin”, voi kuulla heidän sanovan.

Turvallisuus- ja puolustusorganisaatioiden ihmisistä eli silovikeistä kumpuava palatsivallankumous on mahdollinen, mutta kuinka todennäköinen, sitä on vaikea arvioida. Yksittäistä, vahvistamatonta informaatiota tästä on, mutta ihmismieli on sellainen, että se voi alkaa myös etsiä todisteita sellaisesta, mitä haluaa ja toivoo näkevänsä.

Silovikit ovat aikanaan olleet nostamassa Putinia valtaan, ja hänen kohtalonsa päätetään myös näiden toimesta, joten ei sieltäkään olla nostamassa valtaan minkään sortin vapauden arvoja omaavaa vallanpitäjää.

Huhujen mukaan Putin olisi menossa mahdollisesti syöpäleikkaukseen lähiaikoina ja siksi aikaa hänen tehtäviään olisi tulossa hoitamaan, ei pääministeri Mikhail Mishustin, vaan maan turvallisuusneuvoston puheenjohtaja, entinen FSB-johtaja ja Putinin lähin liittolainen Nikolai Patrushev. Häntä pidetään todellisena haukkana, vaarallisena miehenä, jonka näkemykset ja neuvot ovat olennaisia Vladimir Putinin paranoidisen maailmankuvan rakentumisessa.

Varo mitä toivot.

Tomi Collander

Pori