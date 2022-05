Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palvelujen suunnitelmassa lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien laadukkaiden palvelujen turvin. Suurimpana haasteena todetaan olevan yksinäisyys ja turvattomuus, joita yhteisöasumisella voidaan lievittää.

Tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisuja. Älykkään ympäristön hyödyntämisessä iäkkään arjessa on paljon kehitettävää. Asuinympäristöjen kehittäminen ja rakentaminen on hidasta, ja se vaatii pitkäjänteistä suunnittelua. Näin mainitaan suunnitelmassa.

Tämä kaikki on ihan totta. Tuntuu kuitenkin siltä kuin jotain olisi unohdettu.

Meillä on Porissa jo nyt varmaankin tuhat asuntoa kiinteistöissä, jotka on rakennettu vanhustentaloiksi tai senioritaloiksi. Nimi ei taloa huononna ja nämä toimivat edelleen tarkoitustaan vastaavasti. Kohteita on muun muassa Porin seniorikotiyhdistyksellä, Porin YH-Asunnot Oy:llä, Diakonialaitoksella ja yksityisillä omistajillakin.

Useissa toimi jo esimerkiksi 1990-luvulla kotipalvelun tuella erinomaisia yhteisöllisen asumisen kotiympäristöjä. Kotipalvelun pitkäaikainen alasajo on tosiasiassa aiheuttanut, että yhtä hyvää, moniosaajien tuottamaa palvelua ei samassa mitassa enää ole.

Useimmissa taloissa asutaan täysin itsenäisesti omissa vuokra-asunnoissa. Yhteiskäytössä olevat kerhotilat antavat mahdollisuuden yhteisiin tapaamisiin ja kerhoihin sekä muihin vastaaviin.

Perusturvan viriketoiminnan ohjaajat toki pitävät edelleen useissa näissäkin taloissa virikekerhoja. Nämäkin maksavat itse itsensä, koska korvaavat monia kotipalvelukäyntejä. Taloissa asuu tyytyväisiä ikäihmisiä.

Odotellessa näitä innovatiivisia ja älykkäitä asuinympäristöjä pitäisi perusturvan ja tulevan hyvinvointialueen käyttää hyödyksi jo olemassa olevat resurssit ja tukea ikääntyvien ohjaamista näihin asuntoihin. Kotihoidon järjestäminen vierekkäisiin asuntoihin on varmasti edullisempaa kuin hajallaan oleviin palvelujen kohteisiin.

Silti pitää suunnitella ja odottaa uusiakin ratkaisuja.

Ari Nordström

puheenjohtaja, Porin Seniorikotiyhdistys ry

vanhusneuvoston jäsen

kaupunginvaltuutettu

vara-aluevaltuutettu (sd.)