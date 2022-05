Keskustelut Suomen mahdollisesta liittymisestä puolustusliitto Natoon ovat saaneet vauhtia Suomessa ja ansaittua huomiota jopa maailmanlaajuisesti. Syykin on kaikkien tiedossa, Venäjän hyökkäys itsenäistä naapuriaan kohtaan. Suomi katsoi lopultakin aikansa koittaneen ja sai syyn jopa vuosikymmeniä jatkuneen jahkailun ja Nato-optiosta jauhamisen lopettamiseen.

Tämä Suomen ryhdistyminen ja Nato-keskustelun kiihtyminen sai myös Ruotsin heräämään ja kiinnostumaan puolustusliitto Naton jäsenyydestä. Nyt onkin selvää, että Suomi ja Ruotsi pyrkivät puolustusliittoon rinta rinnan, ja hyvä niin. Suomi on toiminut jonkinlaisena priimusmoottorina vetämällä Ruotsin mukaan jäsenyyden tavoittelemiseen.

On aivan selvää, että kaikki Pohjoismaat yhdessä rintamassa Naton jäseninä takaisivat rauhaa Pohjolassa ja Itämeren alueella. Suomenlahden itänurkka toki säilyy Venäjän henkireikänä sekä kaupallisena että sotilaallisena toimialueena ja väylänä muualle Eurooppaan ja maailmalle.

Suomi tulee hyötymään eniten mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Emme kuitenkaan maantieteelle voi mitään, joten suhteet on kuitenkin jotenkin itäiseen naapuriimme järjestettävä. Toki siihen voi kulua aikaa jopa vuosikymmeniä.

Oli hienoa seurata, miten tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin yksissä tuumin veivät Nato-asiaa eteenpäin.

Nato-kysymys ja Suomen turvallisuus ovat työllistäneet valtion ylintä johtoa kuluneen talven ja kevään aikana erityisen paljon. Presidentti ja pääministeri ovat saaneet eduskunnan ja kansan luottamuksen edistäessään pyrkimyksiään kohti Naton täysivaltaista jäsenyyttä.

Hienoa on havaita, että vaikeuksien keskellä kansalaiset ovat yhtä mieltä tulevista puolustukseen liittyvistä päätöksistä. Puolustusministerimme painotti, että sodan uhka Pohjolassa on äärimmäisen pieni, mikäli kansallinen puolustuksemme on kunnossa ja hakeutuisimme Naton jäseneksi.

Pieneksi kutistunut sotiemme veteraanien joukko voinee yhtyä samaan ajatukseen. Ei siis enää sotaa.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori