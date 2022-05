”Suuria kouluja Eurajoella ei ole yhtään.”

Eurajoki haluaa olla lapsiystävällinen kunta. Viranhaltijalle ja päätöksentekijälle lapsen edun arviointi on velvollisuus, jota mikään muu seikka ei voi tärkeysjärjestyksessä ohittaa. Lasten edun mukaista on kasvaa riittävän laajassa ja monipuolisessa yhteisössä, joka tarjoaa tukea ja turvaa sekä myös mahdollisuuksia oppia hyväksymään moninaisuutta. Isommasta ryhmästä on helpompi löytää oman henkistä ja omia vahvuuksia tukevaa seuraa, jolloin jokaisen persoona voi säihkyä.

On arvokasta, että lapsi saa koulussa ystäviä ja oman ikäistään seuraa kasvunsa ja kehittymisensä tueksi. Ryhmätöiden tekeminen yhdessä toisten kanssa pienestä pitäen antaa eväitä pitkälle elämään. Oppilaiden keskeinen vertaistuki helpottaa oppimista ja haastaa parempiin tuloksiin.

Aito mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia joukkuelajeista voi antaa pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle koko loppuelämäksi. Isompi koulu tarjoaa paremmat mahdollisuudet myös huomioida erilaiset oppijat.

Suurempi opettajajoukko pystyy tarjoamaan upeita valinnaisaineita, kuten robotiikkaa, ohjelmointia ja kansainvälisyyttä. Oppilaat saavat tulevaisuuden taitoja tukevia elämyksiä ja voivat tunnistaa oman mielenkiintonsa kohteita.

Tärkeä osa koulun antia on oppia sosiaalista vuorovaikutusta myös monien turvallisten aikuisten kanssa. Yläasteelle siirtyminen on tällöin luonnollinen osa koulutietä.

Liian pieni koulu, kuten Rikantilan ensi syksyn 12 oppilaan koulu, ei pysty näitä tarjoamaan. Suuria kouluja Eurajoella ei ole yhtään.

Kunnassamme olisi voitu reagoida tilanteeseen jo viime vaalikaudella, kuten kokoomus useaan otteeseen esitti, mutta muiden ryhmien kesken tehty valtuustosopimus esti avoimen keskustelun.

Teimme aloitteen, että lapset olisivat saaneet maksuttoman kyydin perheen valitsemaan kouluun. Aloite tyrmättiin lautakunnassa, koska se olisi vähentänyt pienimpien koulujen oppilasmääriä. Esitimme myös, että kyläkoulut olisivat voineet erikoistua esimerkiksi kieliin, liikuntaan tai taideaineisiin. Näillä ehdotuksilla pyrimme parantamaan pienten koulujen vetovoimaisuutta ja elinvoimaa.

Viime syksynä kannatimme talousarviossa tälle vuodelle suunniteltua kouluverkkoselvityksen tekemistä, mikä olisi normaali tapa valmistella kunnan tulevaisuutta. Lautakunnan enemmistö ei nähnyt selvitykselle tarvetta. Nyt olemme tilanteessa, jossa päätöksiä joudutaan tekemään pirstaleisen tiedon pohjalta, vailla kokonaistilanteen arviointia.

Lasten määrä vähenee Eurajoella lähes viidenneksen tulevan viiden vuoden aikana, joten ongelma ei ole poistumassa siitä vaikenemalla. Siksi toivomme, että kuntapäättäjiltä löytyy rohkeutta käynnistää vihdoin normaali suunnittelu kyläkoulujemme tulevaisuuden selkeyttämiseksi.

Kouluverkkoa koskevia päätöksiä ei pidä tehdä suurimman some- ja mediahuomion perusteella. Se ei välttämättä edusta kuntalaisten enemmistöä. Koulua ei tule säilyttää myöskään aikuisten kokoontumistarpeiden tai talkoohalujen tyydyttämiseksi.

Tehtävämme on päättää verorahojen käytöstä järjestäen kunnan palvelut tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Rikantilan koulun sulkeminen vapauttaisi noin 250 000 euroa johonkin muuhun käyttöön ja tarjoaisi lapsille monipuolisemmat mahdollisuudet.

Toivomme päättäjiltä suoraselkäisyyttä ja rohkeutta tehdä lasten kannalta tärkeät päätökset viisaasti ja oikein perustein.

Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmä

Eerik Heijari

Maria Hollmén

Kristiina Isokorpi

Juuso Luodesmeri,

Jarmo Sallila

Hanna Tuominen