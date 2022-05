Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan uudistus on tuomassa uuden aikapommi Suomen kunnille. Monet kunnat, ja varsinkin isommat kaupungit, ovat myymässä omia tilojaan sijoittajille. Mitä sen jälkeen?

Kunnissa varmaankin ajatellaan, että näin paikataan kunnan taloutta ja maksetaan velkoja pois, kun verotulot pienenevät 12,64 prosenttia. Uudistuksen jälkeen jää kuitenkin velat kunnan vastatavaksi. Entä sitten?

Hyvinvointialueet järjestävät palveluita paikkakunnille, mikä on hyvinvointialueen tehtävä. Kun on myyty kunnan tai kaupungin alueelta sote-tilat yksityiselle sijoittajalle, hyvinvointialueet joutuvat hankkimaan tiloja kansalaisten palvelemiseen – eihän se palvelu tehtävä lopu. Jos tilat on myyty yksityisille sijoittajille, alkaako vuokranmaksu julkiset kiinteistöt ostaneelle sijoittajille vai rakennetaanko uusia tiloja?

Lainsäädäntö antaa siirtymäaikaa kolme vuotta, jonka jälkeen kiinteistöt pitää yhtiöittää. Muuttuvatko kuntakonsernit sote-kiinteistöyhtiöiksi? Menikö tämä nyt ihan nappiin?

Pertti Pokki

Laitila