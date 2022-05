Parin viime vuoden aikana Porin katukuvaan ovat ilmestyneet sähköpotkulaudat. Laudat edustavat vapautta ja liikettä, joista monet pitävät. Käyttäjäkunta onkin pääasiassa nuoria, joiden ajoilon aistii sivustakatsojakin. Kun matka taittuu ripeästi, tunnelma laitteen sarvissa on huikea.

Myönteiset lautafaktat ovat ikävä kyllä sitten tässä.

Varsin uuden vempaimen käyttöön liittyy kosolti ajattelemattomuutta ja holtittomuutta. Potkulaudat täydentävät porilaisten kyseenalaista pyöräilyperinnettä jalkakäytävillä. Lisäksi osa lautailijoista tarjoaa ajohuumaa kavereillekin. Pahimmillaan riemu on siinä, että laudan päällä matkaa kaksi henkilöä ja toiset kaksi polkupyörällä, jolle annetaan vetoapua.

Turvallisuuskysymykset eivät mahdu sähkölautailijan iloa hämärtämään.

Kumollaan olevat potkulaudat pitkin ja poikin kaupunkia ovat taas oma riesansa.

Ystäväni kohtaloksi tuli jalkakäytävän sähköpotkulauta, johon hän kompastui. Käteen tuli kämmenluun murtuma, polveen ruhje ja päähän silmäkuopan murtuma, minkä tutkimukset jatkuvat edelleen.

Lautojen vuokraajat ovat puhtaita myyntiorganisaatioita. On hyvä tietää, mikä näille yrityksille on tärkeää. Lautayritysten tavoitteena on tietenkin mahdollisimman suuri myynti ja tuotto, joka saadaan sijoitetulle pääomalle.

Kiinnostaa kuitenkin kaiken tämän riemun keskellä, että mikä on näiden toimijoiden vastuu ja miten heidän vastuunsa on katettu?

Ilkka Huttunen

eläkeläinen

Pori