Sosiaali- ja terveysalan osaajapula on puhuttanut pitkään. Yhtenä ratkaisuna on esitetty koulutusmäärien lisäämistä. Toimeen on tartuttu. Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa aloitti viime vuonna yli 3 000 terveys- ja hyvinvointialan opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2019. Tänä vuonna aloittajamäärä kasvaa entisestään.

Iso ongelma on se, että rahoitus ei pysy kasvavan opiskelijamäärän perässä. Amk:t ovat vuosien ajan tehostaneet toimintaansa. Tutkintomääriä on kyetty kasvattamaan rahoituksen pienentyessä. Nyt opiskelijamäärän kasvaessa tilanne vaikeutuu. Kyetäänkö kaikille opiskelijoille takaamaan riittävät valmiudet siirtyä työmarkkinoille?

Laatu- ja määräyhtälön ratkaisemiseksi tarvitaan rahoituksen nostoa. Sote-alalla tähän on löydettävissä oma osittaisratkaisu. Ammattikorkeakoulut maksavat sote-alan harjoittelupaikoista työnantajille vuosittain yli 8 miljoonaa euroa harjoittelumaksuja. Muilla koulutusasteilla maksuja ei ole. Harjoittelumaksut poistamalla rahat vapautuisivat koulutuksen käyttöön.

Onneksi epäkohta on vihdoin poistumassa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä harjoittelumaksuista luovuttaisiin. Muutos on ehdottoman tarpeellinen.

Hallituksen tulee vielä budjettivalmisteluissa varmistaa, että vapautuva rahoitus todella jää ammattikorkeakoulujen koulutuksen vahvistamiseen.

Heikki Holopainen

va. johtaja

Sivistystyönantajat