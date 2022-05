Lähiviikkoina moni taloyhtiö järjestää perinteiset kevättalkoot, kenties pitkästä aikaa koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen. Taloyhtiön hallituksen kannattaakin etukäteen varmistaa, että varastosta löytyvät talkoissa tarvittavat työvälineet, ja että ne ovat asianmukaisessa käyttökunnossa.

Talkoiden työlistalle kannattaa valikoida melko kevyitä ja helppoja tehtäviä, kuten pensaiden siistimistä ja pihamaan haravointia. Huonolla tuurilla näissäkin töissä voi sattua vahinkoja, ja sen vuoksi taloyhtiöllä kannattaa olla talkooväelle asianmukainen vakuutus.

Koska koronavirusta on edelleen runsaasti liikkeellä, taloyhtiön kannattaa talkoojärjestelyissään pyrkiä minimoimaan tartuntojen mahdollisuus. Ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien on edelleen hyvä noudattaa koronan suhteen erityistä varovaisuutta, joten heidänkin huomioimisekseen talkoista on hyvä tehdä mahdollisimman turvalliset.

Huomioimalla edelleen turvavälit toisiin ihmisiin, ei tulla talkoisiin oireisena, käytetään omia suojakäsineitä ja huomioidaan hygienia erityisesti yhteisten talkootarjoamisien yhteydessä, niin saadaan talkoista onnistuneet ja mahdollisimman turvalliset.

Mukavia talkoohetkiä.

Mari Häyhtiö

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Satakunta ry