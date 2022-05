Roope Rantala nosti mielipidekirjoituksessaan ”Nolla työtöntä nuorta” (SK 23.4.) keskusteluun koko yhteiskunnan kannalta oleellisen asian eli kesätyön merkityksen nuoren työelämään kiinnittymisen ja alavalinnan kannalta. Koronan vuoksi kesätyöpaikkoja on ollut kahtena aiempana kesänä normaalia vähemmän tarjolla, joten valitettavasti tärkeä ensikosketus työelämään on monella nuorella viivästynyt. Onneksi tänä kesänä kesätyöpaikkoja on ennätysmäisen paljon tarjolla – EK:n arvion mukaan jopa 120 000.

Talous ja nuoret TAT tutkii vuosittain nuorten työelämäodotuksia. Suurin osa 9.-luokkalaisista ja toisen asteen opiskelijoista suunnittelee hakevansa kesätöitä. Tarkasteltaessa taustamuuttujia huomataan, että on muutamia tekijöitä, jotka selvästi vaikuttavat hakuintoon.

Esimerkiksi koulussa hyvin menestyvät hakeutuvat kesätöihin ahkerammin kuin heikommin opinnoistaan suoriutuvat. Myös sosioekonominen asema vaikuttaa. Ne nuoret, joiden molemmat vanhemmat käyvät töissä hakeutuvat todennäköisemmin kesätöihin kuin sellaiset nuoret, joiden vanhemmat eivät käy töissä.

TAT on jo 11 vuoden ajan järjestänyt Suomessa Yrityskylä-toimintaa 6.-luokkalaisille ja 9.-luokkalaisille. Opetussuunnitelman mukaisen oppimiskokonaisuuden työelämä- ja taloustaidoista sekä yrittäjyyskasvatuksesta suorittaa jo 83 prosenttia kaikista 6.-luokkalaisista ja 73 prosenttia 9.-luokkalaisista eli yhteensä vuosittain noin 100 000 lasta ja nuorta.

Oppitunnit sekä pienoisyhteiskunnassa että peliareenalla saatu harjoitus tutkitusti parantavat nuorten työelämään liittyviä valmiuksia ja innostavat töihin. Yrityskylässä nuoret saavat ensimmäisen työelämäkokemuksensa jo 6-luokkalaisena ja hakeutuvat näin todennäköisemmin kesätöihin kuin sellaiset nuoret, jotka eivät ole Yrityskylä-kokemusta saaneet.

Ensiarvoisen tärkeää, jopa käänteentekevää tämä kokemus voi olla sellaiselle lapselle, joka ei saa työssäkäymisen mallia ja työelämätietoa kotoa. Lasten mukaan päivä TATin Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa on paras koulupäivä koko alakoulun aikana. Sen myötä jokaiselle lapselle voi syntyä ajatus, että työelämä on innostavaa ja sieltä löytyy paikka myös minulle.

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa Yrityskylä-toiminta laajenee myös Satakunnan alueelle, josta se vielä toistaiseksi puuttuu.

Jenni Järvelä

toimitusjohtaja

Talous ja nuoret TAT