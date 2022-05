Yhdysvalloissa on meneillään erittäin korkean profiilin oikeudenkäynti, jossa Harvardin ja muiden huippuyliopistojen kouluttamat asianajajat, psykologit ja tuomarit puivat Amber Heardin sekä Johnny Deppin syyllisyyksiä monitahoisessa lakijutussa.

Depp on nostanut syytteen kunnianloukkauksesta, jonka takia hän menetti elokuvaroolinsa. Kun kyseessä ovat huumeet, mielialahäiriöt, isot rahasummat, mustasukkaisuus ja julkisuus, on soppa hankala jo alkujaankin.

Tähän asti olemme saaneet lukea, miten usein juuri fyysisesti voimakkaampi –biologiselta sukupuoleltaan mies – on syyllinen parisuhdeväkivaltaan, mutta tässä jutussa näyttää toistaiseksi siltä, että raja-alueella oleva mielenhäiriö voisi olla vaikuttimena siihen, että biologinen nainen olisi ollut suhteen väkivaltainen osapuoli.

Joka tapauksessa tilanne on erittäin hankala.

Depp sai jo kenkää Disneyn Pirates of the Caribbean -elokuvasta, ja nyt katseet näyttävät kääntyvän Aquaman 2 -elokuvaa tähdittäneeseen Amber Heardiin. On mielenkiintoista seurata, kumpi lopulta todetaan syylliseksi, menettää miljoonia ja uransa – mutta miksi he menettivät toisensa?

Vaikuttimena tässä näyttävät olevan jo Amberin lapsuudessa kotona käytetyt kovat huumeet. Kokaiini, opiaatit ja kierre, jossa haetaan nousun kaltaista olotilaa ja sitten nukutaan vuorokausia opiaattien avulla.

Jossain määrin kovat huumeet koetaan hyväksyttäviksi joissain piireissä, ja Suomessakin Katiska-oikeudenkäyntien vanavedessä jutun rikolliset filmatisoidaan lähes sankareina.

On tärkeää, että huumepoliisin toimintakykyä kasvatetaan jatkossa ja yhteistyötä sekä osaamista kansainvälisen huumerikollisuuden torjuntaan lisätään. Huumepoliisia valvomaan tarvitaan sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka varmistaa, ettei poliisin johto voi korruptoitua helposti, vaikka ympärillä pyörivät miljoonat eurot. Kryptovaluutoilla ja veroparatiiseilla tehtävä huumerikollisuus on katkaistava huippuosaamisen keinoin.

Suomi täytyy pelastaa ajoissa, jotta ongelma ei laajennu enää nykyisestään – sillä jokaista huumeisiin sortunutta Instagram-elitistiä kohden on sata riippuvaista, joista osa on lapsia ja nuoria.

Eerik Heijari

EMBA, kansanedustajaehdokas (kok.)

Eurajoki