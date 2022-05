Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti maamme ja koko Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen perusteellisesti. Diktatuurivaltio Venäjän tavoitteena on alistaa etupiiriinsä kaikki Länsi-Euroopan Venäjään rajoittuvat valtiot. Kunkin maan olisi pitänyt erikseen käydä kumartamassa Lavroville ja ilmoittaa hyväksyvänsä kaikki Venäjän esittämät vaatimukset.

Näin pähkähulluun esitykseen ei tietenkään voinut suhtautua muuta kuin yhdellä tavalla: jyrkän kielteisesti.

Todennäköisesti Kremlissä tiedettiin vaatimusta tehtäessä, miten länsimaat asiaan reagoivat. Vaatimuksellaan Venäjä haki perusteen sodan aloittamiselle Ukrainaa kohtaan. Venäjän tavoitteena on ollut ja on edelleen alistaa itsenäinen Ukraina hallintaansa. Tämä olisi Venäjälle vain ensiaskel etupiirin muodostamisessa. Ikävä tosiasia on, että Ukrainassa taistellaan nyt koko Euroopan puolesta.

Venäjästä on muodostunut Putinin johdolla täysin arvaamaton ja häikäilemätön roistovaltio. Tietoisuuteemme tulee päivittäin venäläisten siviiliväestöön kohdistuvia raakuuksia ja joukkotuhoja. Ohjusiskut kohdistetaan säälimättä asuinalueille, sairaaloihin ja rautatieasemille. Eli juuri sinne, missä tiedetään ihmisiä olevan paljon.

Putin ja hänen lähipiirinsä ei piittaa rahtuakaan siitä, mitä heidän teoistaan muualla ajatellaan.

Tästä selkeänä osoituksena YK:n pääsihteerin Guterresin vierailu Kiovassa Moskovassa käynnin jälkeen. Putin lähetti vielä ohjustervehdyksen pääsihteerille Kiovaan osoituksena, ettei hänelle käydä kenoilemassa.

Olemme nyt tilanteessa, jossa on tehtävä viivyttelemättä kauaskantoinen turvallisuuspoliittinen linjaratkaisu. Selvää on, että Länsi-Euroopan on tässä uudessa tilanteessa pidettävä liittouma yhtenäisenä ja puolustuskyvyltään vahvana.

Maamme on tähän saakka voinut olla puolueeton ja sotilaspoliittisesti liittoutumaton. Tilanne on nyt Venäjän suurvaltapyrkimysten seurauksena kuitenkin totaalisesti muuttunut. Puolueettomuutemme estää Putinin vaatimuksen maamme liittämisestä Venäjän etupiiriin kuuluvaksi maaksi. Eli itsenäisyytemme olisi Venäjän rajoittamaa.

Itsestään selvää on, ettei Venäjän vaatimukseen suostuta. Tuskin kukaan haluaa, että Suomi jäisi esiripun väärälle puolelle.

Jatkamme täyden itsemääräämisoikeuden omaavana kansakuntana. Turvallisuutemme varmistamiseksi liittoutuminen sotilaspoliittisesti on välttämätöntä. Näin siitäkin huolimatta, että maamme on pitänyt puolustuskyvyn varsin vahvana.

Toivottavasti eduskunta päättää Pohjois-Atlantin puolustusliittoon liittymisestä mahdollisimman yksimielisesti. Tästä ratkaisusta pitää kaikkien eduskuntapuolueiden kyetä ottamaan yhteinen vastuu, riippumatta ideologisista näkemyseroista. Näin menisi Kremliin vahva viesti kansamme tahtotilasta.

Antti Mäkinen

Pomarkku