Intian helleaaltoa ei voi siirtää sopivampaan ajankohtaan, kuten ilmastotoimia on länsimaissa tapana siirtää, kirjoittaja toteaa.

Turve on yksi huoltovarmuutemme peruskivistä, jonka tuotanto piti puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Alasajon yhteydessä hallitus päätti tukea turvetuotantokoneiden romutusta 30 miljoonalla eurolla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sotki kaikki mahdolliset ja mahdottomat ilmastosuunnitelmat, ja osoitti samalla, että suunnitelmat olivat lopulta pelkkää paperia. Energian erotus aiottiin tuoda idästä.

Nyt hiilineutraali yhteiskunta on yhä kaukaisemmalta kuulostava utopia, jonka ideasta kyllä pidetään kiinni kynsin hampain, mutta sitä siirretään vuosilla vallitsevien olosuhteiden pakosta.

Tulee mieleen tupakoitsija, joka lopettaa sauhuttelemisen aina seuraavan tupakan jälkeen.

Tällä hetkellä minua ei vakuuta globaalissa ilmastoprojektissa mikään.

Kaikki mainostavat kilpaa vastuullisuutta ja hiilineutraalia maailmaa, mutta näkymät kertovat jotain aivan muuta. Autojen määrä kasvaa hurjaa vauhtia, vientiteollisuuden tilaukset takovat ennätyksiä ja kaikkien kauppaketjujen tulokset näyttävät kulutusjuhlan olevan eksponentiaalisessa kasvussa.

Tuon kaiken keskellä turve on viherpolitiikan näkyvä uhri, joka nostettiin jalustalle ja josta tehtiin kaiken pahan alku ja juuri. Turve oli saatava pois ilmastoa lämmittämästä mahdollisimman pian.

Tuossa rytäkässä kansalaisille ei kerrottu, että toimet, johon turvetta tarvittiin eivät kadonneet mihinkään. Turve vain korvattiin esimerkiksi biomassalla, jota tuotiin muun muassa Venäjältä. Kunnes Putin päätti toisin.

Puun, maakaasun ja öljyn tuonti Venäjältä tyrehtyy vääjäämättä, ja nyt ilmastotavoitteissa ollaan ottamassa aikalisä. Kokoomuksen Mykkänen totesi juuri, että ilmastotavoitteita pitää siirtää Fennovoiman ydinvoimalan jäädessä tyhjän päälle.

Kunpa Intian helleaallonkin voisi siirtää parempaan ajankohtaan, vaan kun ei voi. Ilmaston lämpeneminen ei ole investointi saati poliittinen lupaus, siksi sen torppaaminen vaatii järeämpiä keinoja ja ilmastostrategian täydellisen remontin.

Korvaamalla jokin asia toisella, vähentämättä lopputuotteen volyymia, ei saavuteta päästövähennyksiä, vaan voidaan jopa lisätä niitä. Se on nähty vuosittain julkaistuissa raporteissa, joissa CO2-käyrät kipuavat yhä uusiin ennätyslukemiin. Toisin sanoen, niin kauan kuin emme ole valmiita luopumaan elintasostamme, niin kauan me vain valehtelemme toisillemme, että jotain suurenmoista on tapahtumassa.

Kun VTT:n testilaboratorioissa tutkitaan uusia akkuratkaisuja, samaan aikaan miljardi intialaista ja pakistanilaista kärvistelevät ennennäkemättömän helleaallon kourissa. Lämpötilat nousevat niin korkeiksi, että ne sytyttävät kaatopaikat ja metsät tuleen.

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja Suomen istuvan hallituksen mielestä meillä on varaa lykätä ilmastotoimia väliaikaisesti, kunnes ajat ovat taas otolliset. Mutta eivät ne koskaan ole, sillä työpaikat, raha, valta ja elintaso ajavat meitä yhä kauemmas tavoitteista.

Onneksi Elon Musk on luvannut viedä viisi miljoonaa ihmistä Marsiin vuoteen 2050 mennessä. Siellä ihmiskuntaa odottaa uusi uljas maailma.

Jaakko Jäntti

kaupunginvaltuutettu (vas.)

Pori