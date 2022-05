Kiitos Tapio Furuholmille hänelle ominaisesta reagoinnista kolumniini (SK 4.5.).

Tapio on entinen opettajani Länsi-Porin yläasteelta vuodelta keppi ja kivi. On mukavaa huomata, että opettavainen opettaja–oppilas-asetelma uusiutuu vuosikymmenien jälkeenkin. Tapio olisi toki voinut jakaa mielipahansa myös suoraan ja kasvotusten, kun meillä on ilo ja kunnia istua viikoittain samoissa pöydissä.

Tapion tikarit lensivät totuttua reittiä henkilöön menevän kritiikin, absoluuttista pahaa edustavan kokoomuksen, väärin sammutetun elinkeinopolitiikan ja epäpätevien konsulttien suuntaan.

Kiinnostavaa on se, että Tapio tahtomattaan vahvisti kolumnini (SK 3.5.) ydinviestin.

Ydinviestini oli nimittäin se, etteivät Porin tulevaisuuden kannalta merkitykselliset ja tärkeät asiat saisi kokonaan peittyä negatiivisten asioiden varjoon. Metsän puilta näkeminen on Porin ja kaikkien porilaisten etu kiristyvässä alueiden välisessä kilpailussa.

Porin tulevaisuutta ei pidä rakentaa menneisyyteen perustuvien rakenteiden, tehtyjen virheiden tai patoutuneiden kaunojen varaan. Varsinkin vastuullisten päättäjien kannattaa keskittyä mieluummin Porin omaehtoiseen tulevaisuuteen vaikuttamiseen ja tekemiseen kuin krooniseen syyllisten etsimiseen.

Lopuksi kaksi mielenkiintoista detaljia vihreistä ja itsestäni. Enpä olisi uskonut näkeväni sitä päivää, että vihreitä syytetään ”luonnonarvojen vähäisestä arvostuksesta” tai omia puheitani verrataan sellaiseen herraan kuin Björn Wahlroos.

Kaikella ystävyydellä ja kunnioituksella Opettajaa kohtaan, näistä heitoista tulee itselleni lähinnä mieleen puolalaisen runoilijan ja satiirikon Stanislaw Jerzy Lecin viisaat sanat:

”Aina löytyy eskimoita, jotka ovat valmiita neuvomaan kongolaisille, miten parhaiten selviää helteellä.”

Timo Aro

kaupunginvaltuutettu (vihr., sit.)

Pori