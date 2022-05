Anteeksi, mutta en voi olla reagoimatta Timo Aron vihjailevaan ja porilaisia syyttelevään kolumniin (SK 4.5.). Tasan kolme vuotta sitten, 5.5.2019, tuleva kunnallisvaaliehdokas Timo Aro sanoi Satakunnan Kansassa:

”Hänen mukaansa Pori alisuorittaa jatkuvasti muihin kaupunkeihin verrattuna, mutta ongelmia (ei) tunnusteta.”

”Meillä on kalkkiutuneita valta-asetelmia ja klikkejä.”

Aro vertasi Poria autoon ja arvioi kaupungin jääneen polkuauton tasolle. Aro syytti ongelmista kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosta ja sanoi kaupungintalon väestä sanatarkasti "he ovat kuohittuja”.

Suosittelen jutun lukemista.

En nyt puutu mielipiteiden käännökseen – se lienee vähintään 390 asetta. Kaiken sanomansa jälkeen Aro pitää Porin ongelmana kriittisyyttä.

Kai suurempi puute on ollut se, että elinkeinopolitiikassa kaupunki on ollut passiivinen ja tehoton. Takana on onnettomia kokeiluja, muun muassa rahojen ja päätöksenteon täydellinen siirtäminen kaupungin ulkopuolelle. Tästä ovat hyötyneet Ulvila ja Harjavalta – onneksi se mutkan kautta sataa myös Porin laariin.

Kolme vuotta sitten Aro vihjaili, että ongelmat juontuvat vasemmiston asemista.

Mitä? Porin elinkeinopolitiikan johto on ollut 100-prosenttisesti Porin vihreiden liittolaisen kokoomuksen käsissä.

Kirjoitit Timo vuosia sitten, että vain kokoomus ja vihreät ovat dynaamisia puolueita. Eikö se olekaan totta?

En ole huomannut Porin vihreiltä erityistä aktiivisuutta kaupunkisuunnittelun heikkouksiin ja rakennusvalvonnan puutteisiin. Jatkuvasti tulee palautetta, että rakennuslupaa saa Porissa odottaa toista vuotta. Se ei ole kovin dynaamista.

Ilman omissa käsissä olevaa vahvaa kaupunkisuunnittelua on turha odottaa tuloksia. Jos dynaamisuutta ja positiivista on täysin käsistä karannut konsulttien käyttö, haluan olla epädynaaminen ja negatiivinen.

Timo Aron ja muiden vihreiden esiintymisissä minua hämmästyttää luonnonarvojen vähäinen arvostus. Ei kai ole vihreyttä, että ihmisten saunan nurkalle saa venäläisellä rahalla rakentaa tuulivoimaa?

Porin vihreillä ei tunnu olevan mitään sanottavaa siitä, että jokainen Poriin tuleva investointi on riski Kokemäenjoen ja Selkämeren kannalta. Jokaisesta työpaikasta kannattaa tapella, mutta kai maailmassa muitakin arvoja on? Myös niistä 464-vuotiaalla kaupungilla on vastuu.

Yllättävää Timo Aron kritiikissä on se, että humaanit, inhimilliset seikat puuttuvat kokonaan. Puheet ovat kuin Björn Wahlroosilla. Ikään kuin tavallisella porilaisella ja hänen elämällään ei olisi mitään merkitystä.

Kaikki haluavat palloiluhallin, vain hintaa on arvosteltu. Jos kassassa rahaa on, kiekkoyhtiötä ja lentoliikennettä voi tukea. Mutta silloin ei voi Enäjärven koulupiirirajoja perustella säästösyillä. Tai laitonta tilaa pelastustoimessa.

Jos Ässiä tuetaan, ei voi unohtaa pientä voimistelijatyttöä ja palloilupoikaa. Näin Pori nyt tekee.

Timo Aro. Pitkän linjan porilaisena toivon sinulta myös perinteiden kunnioittamista. Ei pilata kivikortteleita, ei rakenneta betonimöhkäleitä eikä asfalttia Kirjurinluotoon.

Dynaamisessa saunassa toki voidaan löylytellä ja sopia, että ei valita valmiiksi kuohittua kaupunginjohtajaa.

Tapio Furuholm

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (vas.)

Pori