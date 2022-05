Lehdistönvapaus on oikeusvaltion tehokkain suoja

Tänään 3. toukokuuta vietetään kansainvälistä lehdistönvapauden päivää. Eikä kovin juhlallisissa tunnelmissa, sillä lehdistönvapaus on ollut maailmassa laskusuunnassa viime vuodet. Pandemian tuomat poikkeusolot sitä vielä entisestään heikensivät, kun monissa maissa säädetyt poikkeuslait antoivat hallituksille ylimääräistä valtaa rajoittaa median toimintaa ja sananvapautta.

Suomessa lehdistönvapaus otetaan usein aika tavalla itsestäänselvyytenä. Sitä se ei suinkaan ole, kuten olemme naapurimaa Venäjän toimista tänä keväänä nähneet. Venäjän hyökättyä Ukrainaan viimeisetkin rippeet vapaasta mediasta on maassa hävitetty, ja toimittajia on vangittu tai ajettu maanpakoon.

Jäljellä oleva media on täysin valtion hallinnassa, ja levittää päätyökseen Putinin hallinnon propagandaa. Tiedot Butšan teloitetuista siviileistä, pommitetuista kaupungeista tai muista sotarikoksista eivät venäläisten olohuoneisiin kantaudu.

Vapaa journalismi on Venäjällä estetty, lähes kaikki somealustat kielletty ja Facebookin ja Instagramin omistajayhtiö Meta julistettu ekstremistiseksi. Sodasta puhujia uhkaa vankeus.

Nyt Venäjä pyrkii uudella lailla jo rajoittamaan venäläisten sananvapautta maan ulkopuolellakin. Tilanne on masentava.

Vapaa, laadukas ja moniääninen media on hybridivaikuttamisen ja disinformaation aikakaudella entistäkin tärkeämpi demokratian ja oikeusvaltion tukipilari. Se suojaa yksilöä ja yhteiskuntaa valtaapitävien väärinkäytöksiltä, nostaa esiin ääniä, jotka eivät muuten kuuluisi, ja pitää päättäjät tilivelvollisina kansalaisille.

Ilman vapaata lehdistöä ei ole vapaata yhteiskuntaa.

Venäjän esimerkki on vaarallinen osoitus siitä, mihin vapaan lehdistön puute voi pahimmassa tapauksessa johtaa. Kun neljättä valtiomahtia ei ole, ei vallanpitäjien korruptiolle, väärinkäytöksille tai pahimmassa tapauksessa ihmisoikeusrikkomuksille ole lainkaan esteitä. Tämä on yhteistä kaikille autoritäärisille valtioille. Avoimuus on mielivallan pahin vihollinen.

Vaikka Suomi lehdistönvapausvertailuissa on maailman kärkimaita, emme saa tuudittautua tähän. Jo nyt meilläkin monet toimittajat joutuvat sietämään jatkuvaa häirintää ja epäluottamuksen lietsomista. Kun samaan aikaan sosiaalisessa mediassa leviää valeuutisia ja disinformaatiota, tämä heikentää sekä lehdistön toimintavapautta että kansalaisten luottamusta mediaan.

Vapaan ja moniäänisen median puolustajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, niin Suomessa kuin maailmallakin. Tätä oikeusvaltion tehokkainta suojaa on vaalittava.

Henna Virkkunen

europarlamentaarikko

Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtaja