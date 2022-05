Yhteiskunnallinen ja globaali tilanne kuormittavat kaikenikäisten suomalaisten hyvinvointia. Yli kaksi vuotta kestäneen koronapandemian laantuessa alkoi sota Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore asiantuntija-arvio kertoo, että epidemian aikana lapset ja nuoret ovat kohdanneet enemmän lähisuhdeväkivaltaa ja seksuaalista häirintää kuin ennen epidemiaa ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet heikentävästi nuorten hyvinvointiin.

Mielenterveys- ja päihdetyön yhä vakavammat haasteet ovat jo pitkään näyttäytyneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Yli puolet suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia ja erityisesti nuorten mielenterveyspalvelujen riittämättömyys on tullut pandemian tuoman lisääntyneen tarpeen mukana selkeästi esiin.

Alkoholin kokonaiskulutus on viime vuosina vähentynyt, ja erityisesti nuoret käyttävät vähemmän alkoholia kuin aiemmin. Huumediagnoosit sen sijaan ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti ja yhä nuoremmat käyttävät huumeita. Ikääntyneiden haitallinen alkoholin käyttö on arkipäivää terveydenhuollon päivystyksessä ja kotihoidossa. Vuonna 2020 terveydenhuollon hoitojaksoilla päihdesairauksien takia sekä päihdehuollon laitoksissa olleista suurin osa oli työikäisiä.

Mielenterveyden ongelmien ja päihteiden käytön tuomia elämän vaikeuksia ja hyvinvoinnin heikentymistä kohdataan lähes kaikilla sosiaali- ja terveysalan alueilla eri ikäryhmien kanssa. Näiden ihmisten kanssa työskentelee sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutettuja. Kyseessä voi olla koulu tai päiväkoti, työterveyshuolto tai kotihoito.

On tärkeää, että ammattilainen osaa ottaa hyvinvoinnin haasteet esille. Ennen puheeksi ottoa on kuitenkin rakennettava yhteys ihmiseen. Kohtaaminen on jokaisen ihmistyötä tekevän ammattilaisen perustaito, jota voi ja tulee kehittää läpi työuran. On tärkeää, että ammattilaiset arvostavat asiakkaita, kokemusosaajia, vertaisia, läheisiä ja ovat heidän rinnallaan aidosti.

Mielenterveyttä on kaikilla. Tämä on hyvä huomioida, vaikka me helposti näemme niitä haasteita, joita ihmisillä on kipuillessaan elämässään eteenpäin. Näistä huolimatta ihminen voi elää onnellista elämää.

Samalla meistä monet voivat pahoin huolimatta siitä, että meillä ei ole diagnosoitua sairautta tai elämää haastavaa päihdeongelmaa. Tämän mielen hyvinvoinnin kokonaisuuden pohtiminen moniammatillisessa opiskelijaryhmässä on antoisaa ja vie omaa osaamista ammattilaisena eteenpäin.

Koulutus on yksi keino edistää mielenterveyttä yhteiskunnassa ja vähentää stigmaa. Satakunnan ammattikorkeakoulusta on jälleen tänä keväänä valmistumassa mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutettuja sote-alan auttajia viemään toivon näkökulmaa työhön.

Ja juuri nyt on mahdollisuus hakeutua ensi syksynä alkavaan toteutukseen ja uppoutua mielenterveyden kiehtovaan maailmaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtorit

Arja Ruisniemi

Mikko Nieminen

Tapio Myllymaa