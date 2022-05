Perussuomalaisten toiminnanjohtaja Jyri Astokarin kirjoitus (SK 8.4.) oli hengästyttävää luettavaa ja ansaitsee vastakommentin.

Kirjoittaja yhdisti tekstissään Ruotsin maahanmuuttajataustaisten kahden viikon takaiset mellakat, Valko-Venäjän noin vuoden takaisen mielenosoitusaallon ja vuosina 2010–2011 tapahtuneen arabikevään yhdeksi villiksi kehäpäätelmäksi, jonka pääpiruna olisi Venäjä.

Vuoden 2015 Suomeenkin ulottunut pakolaiskriisi oli kirjoittajan mukaan suora seuraus arabikeväästä ja siten osa Venäjän katalaa peliä Euroopan sisäisen turvallisuuden horjuttamiseksi. Suomen olisi hänen mukaansa pitänyt sulkea Ruotsin vastainen raja, aivan kuten Puola teki viime marraskuussa, kun Valko-Venäjältä saapuneet pakolaiset jäivät jumiin maiden väliselle rajalle.

Tähän kylmäkiskoiseen toteamukseen sulkeutui Astokarin kehäpäätelmä, jonka perusteella Astokari toteaa Suomen olevan täysin samalla tiellä kuin Ruotsi, ”sanoo poliisijohto Twitterissä mitä tahansa.”

Venäjän rooli vuoden arabikevään tapahtumien käynnistäjänä oli ainakin itselleni ennenkuulumaton, enkä löytänyt väitteelle nopealla tutkailulla minkäänlaista tukea. Kiistatonta kuitenkin on, että Venäjä on nyt Ukrainaan kohdistuvalla häikäilemättömällä hyökkäyssodallaan aiheuttanut ennennäkemättömän pakolaisaallon Eurooppaan. Yli viisi miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa taakseen ja hakemaan turvaa Euroopasta.

Kaikeksi onneksi Eurooppa ja Suomi ovat pitäneet oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuullisuutta korostavista läntisistä arvoistaan kiinni, eikä ole kirjoittajan esityksen mukaisesti sulkenut rajojaan sodan ja vainon uhreilta. Sivistys- ja oikeusvaltiossa näin tulee olla jatkossakin.

Jarno Valtonen

FM

Pori