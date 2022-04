Merikarvialla on 1738 kesämökkiä (lähde: Tilastokeskus, 2016).

Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival kertoi (SK 19.4.) ansiokkaasti kunnan menestystekijöistä ja myös Pasi Koski otti kantaa (SK 28.4.) yrittäjyyden edistämisestä ja sen hyvistä vaikutuksista sekä talouteen että väestökasvuun.

Näissä artikkelissa ei mainittu vapaa-ajan asukkaita ja heidän panostaan kunnan elinvoimaisuuteen. Niinpä me Merikarvian kesäasukkaat ry haluamme myös tuoda julki osuutemme kunnan menestykseen.

Merikarvian yrittäjät ja kunta ovat erittäin tärkeitä meille monipaikkaisille. Saamme palvelut mökkikunnastamme. Meillä on kaksi hyvin varusteltua päivittäistavarakauppaa, rautakauppa, apteekki, erikoiskauppoja ynnä muuta. Kunnan palvelut, uimahalli, jäähalli ja kirjasto ovat käytössämme.

Kunnan kanssa yhteistyömme toimii hyvin. Useissa Suomen mökkikunnissa on yhdistys tai vastaava taho, jonka tarkoituksena on ajaa mökkiläisten etuja, tehdä aloitteita ja toimia yhdyssiteenä kunnan päättäjiin.

Näin myös yhdistyksemme toimii, olemme mukana kunnan, yhdistysten ja yrittäjien yhteistoimintaryhmässä. Olemme myös aloittaneet Merikarvain vesistöjen tilan parantamiseen ja ennallistamiseen tähtäävän toiminnan kunnan kanssa.

Me vapaa-ajan asukkaat olimme 7. huhtikuuta kunnantalolla talkoissa, joissa kirjekuoriin kerättiin aineistoa mökkiläisille lähetettäväksi. Kirjeitä lähti lähes 1 500, joista kymmeniä ulkomailla asuville mökkiläisille.

Olemme miettineet, miten lisäisimme yhteistyötä yrittäjien kanssa. Päätimme järjestää yhdessä Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston kanssa 8. heinäkuuta Merimessut Merikarvian jäähallissa.

Tarkoitus on, että vapaa-ajan asukkaat kohtaavat Merikarvian ja ympäristökuntien yrittäjiä. Saamme tietoa maalareista, rakennusmiehistä, mökkitalkkareista ja kaikista erilaisista yrityksistä, jotka voivat palveluksiaan tarjota.

Näin hyödymme kaikki; yritykset saavat tarvitsemaansa pääomaa ja mökkiläiset hyvää palvelua.

Merikarvian väkiluku on runsaat 3 000 asukasta ja uskallamme arvailla, että luku on todellisuudessa vähintään kolminkertainen kesäkuukausina, ja melkoisesti myös muina vuodenaikoina. Meidän käyttämämme eurot niin palveluiden ostoissa kuin kiinteistöveroissa ja muissa maksuissa on melkoinen tuki kunnan talouteen ja elinvoimaisuuteen.

Vapaa-ajan asutuksella on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen. Mökkeilyyn käytettiin Mökkibarometrin 2016 mukaan yhteensä noin 6,2 miljardia euroa ja tämän työllisyysvaikutus oli 60 000 työpaikkaa. Mökkibarometrin löytää valtioneuvoston sivuilta, se on maa- ja metsätalousministeriön tuottama asiakirja.

Mökkibarometrin 2021 mukaan vapaa-ajan asuminen on ilmiönä edelleen voimistunut.

Tämän barometrin mukaan Suomessa noin 2,4–2,9 miljoonaa mökkiläistä. Tällä volyymilla on tärkeä rooli mökkikunnan elinvoiman kehittäjänä. Useassa kunnassa on enemmän mökkiläisiä kuin vakituisia asukkaita.

Barometrin tulosten mukaan keskimääräinen vapaa-ajan asunnolla vietetty vuorokausimäärä on kasvanut huomattavasti. Uusimman aineiston mukaan käyttövuorokausien määrä on 103 vuositasolla. Lähes 40 prosentilla vapaa-ajan asunnoista käytön arvellaan lisääntyvän paljon tai jonkin verran tulevien vuosien aikana.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi. Päätös perustuu hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä 29.4. 2021 päätökseen, jonka mukaan hallitus edistää monipaikkaisen asumisen muotojen vakiintumista. Tämän päätöksen myötä myös etätyön määrä tulee kasvamaan ja edistää oleskelua ympärivuotisesti mökeillä.

Näiden tilastotietojen valossa Kesäasukkaat ry. toivottaa kaikille hyvää kesää ja tulevaisuutta Merikarvialla.

Helena Heljakka

puheenjohtaja

Merikarvian kesäasukkaat ry