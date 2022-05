Kiitos Roope Rantalalle hyvästä kirjoituksesta (SK 23.4.).

Aikoinaan, kun minut kutsuttiin Pappilanlammen Palvelukeskuksen vt. johtajaksi (ja myöhemmin valittiin 61-vuotiaana toiminnanjohtajaksi), niin seuraavana kesänä Friitalan työväenyhdistyksen puheenjohtaja soitti ja tarjosi kesänuorten työllistämiseen taloudellista tukea. Voi miten ilahduin.

Sovimme, että laitan paikalliseen lehteen työhakuilmoituksen. Sähköpostilla tulleet hakemukset kuittasin jokaiselle kiitoksella ja kerroin, mihin mennessä haastateltavat kutsutaan haastatteluun ja milloin päätös valinnasta tehdään. Näin ollen nuorten ei tarvinnut elää epätietoisuudessa milloin mahdollisesti prosessi etenee.

Hämmästyin suuresti, kun haastatteluun tulleet nuoret kertoivat, että monet työnantajat eivät edes kuittaa hakijalle mitään, kun nuori lähettää hakemuksen. Näin nuori joutuu elämään epätietoisuudessa viikkotolkulla.

Tälläkö tavalla annamme nuorille hyvän kuvan työelämästä ja sen toimintatavoista? Ilmeisesti kyseiset työnantajat toimivat samoin aikuistenkin työnhakijoiden kohdalla.

On äärettömän surullista, että usein annetaan nykynuorista hyvin negatiivista kuvaa. Monien nuorten esimiehenä toimineena pitää sanoa, että suurin osa nykynuorista on valtavan fiksuja, ahkeria ja monitaitoisia. Ja monilla on paljon paremmat vuorovaikutustaidot kuin meikäläisen ikäisellä 50 vuotta sitten, jolloin itse olin nuori.

Antakaa työnantajat nuorille mahdollisuuksia huomioiden, että he tarvitsevat tukea ja arvostusta. Se luo pohjan hyvälle työuralle ja elämälle.

Tämä perustuu myös omaan kokemukseen, joista ei vähäisimpänä aikoinaan Satakunnan keskussairaalan lastenosaston loistava henkilökunta. Ei katsottu kokemusta tai ikää, vaan loistavasti tuettiin ylilääkäriä myöten.

Ilmankos työurani jatkui lähes 50 vuotta. Ilman tukea työura olisi voinut päättyä turhautumiseen ja kyynisyyteen, jotka tuhoavat ihmisen ja hänen läheisensä.

Me jokainen voimme tukea toinen toisiamme. Se ei ole meiltä pois, mutta on merkittävää toiselle. Kenenkään tuki ei ole merkityksetöntä.

Hannu Lautamäki,

eläkeläinen, jolla voisi olla vielä annettavaa työelämälle

Pori