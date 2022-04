Kirjoitin vuosi sitten tällä palstalla, kun ”Bosnian teurastajan” Ratko Mladicin elinkautinen vahvistettiin Haagissa: ”Hirmuteot, kidutukset ja rikokset ihmisyyttä kohtaan ovat lähes jokapäiväisiä uutisaiheita. Nämä paheet ovat kaikkina aikoina kuuluneet ihmiskunnan historiaan, (Pol Pot, Stalin, Idi Amin ynnä muut)”.

Aihe on taas ajankohtainen, kun päivittäin saamme kuulla Venäjän sotilaiden hirmuteoista Ukrainassa. Asia menee aina yli ymmärryksen.

Jokainen ymmärtää, että eivät ukrainalaiset ole voineet mitenkään omia kansalaisiaan murhata ja panna venäläisten syyksi. Ja muita joukkoja ei Ukrainan sotatantereella ole ollut. Silti esimerkiksi pääministeri Lavrov kylmän rauhallisesti lausuu, että huijausta kaikki tyyni, murhat yritetään panna heidän syykseen. Tietenkin hän tuntee totuudet, mutta veitsi kurkulla hän puhuu puppua paikalliselle medialle. Näitä syntejä ei hän mitenkään voisi tunnustaa. Ja selitykset purevat täytenä totuutena ilman epäilyn häivää, lähes koko Venäjän kansalle.

Sotarikoksissa syyllisyys ja niiden juridinen selvittäminen on aina tuskastuttavan vaikeaa, vaikka syyllisyys onkin yleensä ilmiselvä. Tästä ongelmasta on meille kertonut esimerkiksi sotarikostutkija Helena Ranta. Hän on lausunut: ”Eloon jääneillä on oikeus tietää, mitä heidän kadonneille rakkailleen on tapahtunut”. Hän teki työtä kuolleiden parissa, jotta eloonjääneet voisivat jatkaa elämäänsä.

Ihmisyksilöllä on luontainen taipumus olla kokematta sotarikoksia kovin pahoina, kun ne tapahtuvat riittävän kaukana, esimerkiksi Aasiassa. Ehkä se on hyvä ”suojautumiskeino”. Mutta Ukraina on jo kovin lähellä, joten hirmuteot siellä rasittavat ja ahdistavat eurooppalaisia ihmisiä syvällisesti.

Nämä pelot varmaan lisäävät suomalaisten haluja liittyä Natoon, mutta paljon muuta ei Suomesta käsin ole tehtävissä, paitsi kenties taloudellisen tuen antaminen ”syyllisyystutkintaan”?

Veikko Kaivola

Pori