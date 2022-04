Pääsiäinen oli tänä vuonna Ruotsissa aivan muuta kuin hiljentymisen ja paastosta pääsemisen juhla. Useissa lähiöissä on poltettu poliisiautoja ja osoitettu kansalaistottelemattomuutta aivan uudella tasolla. Poliisit ovat kokeneet ennennäkemätöntä väkivaltaa Lähi-idästä tulleiden uusruotsalaisten kädestä.

Yleensä poliisit ovat saaneet siipeensä ohimennen, kun yhteiskuntaan sopeutumaton kansanryhmä lähtee ulkoiluttamaan katukiviä. Nyt poliiseja, lain ja järjestyksen pitäjiä, on aktiivisesti metsästetty ja houkuteltu paikalle tulipalojen avulla.

Suomen mediassa ollaan syntipukiksi nimetty tanskalainen äärioikeistolainen Rasmus Palunda, joka oli vuonna 2020 sytyttänyt muslimien pyhän kirjan palamaan ja oli tänä vuonna kannustanut muita samanlaiseen toimintaan. Tämähän ei pitäisi olla mikään peruste laittaa koulu palamaan ja heittää polttopulloja poliisien niskaan.

Agitaattorin syyttäminen on sama kuin syyttäisi ukrainalaisia Venäjän hyökkäyksestä, liittyen Ukrainan EU- ja Nato-toimiin. Mellakoijien paapomisen on loputtava ja oikeasta syystä on pakko pystyä keskustelemaan ilman, että syyttäjä nostaa tikun nokkaan. On mielenvikainen ajatus, että mielensä loukanneelle ryhmälle ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin mellakka ja poliisien tapon yritykset.

2020 Valko-Venäjällä oli suuria mielenosoituksia, jotka vaativat valtion demokratisointia ja irtautumista Venäjän etupiiristä. Vaalit olivat pelkkää lumetta ja ne varastettiin, turvaten Venäjän otteen valtiosta.

2021 Puolan ja Valko-Venäjän rajalla oli selkeä hybridisota, jolloin Lähi-idästä ohjattiin ja tuotiin lentokoneilla ”pakolaisia” Eurooppaan ja heidän asemaansa käytettiin aseena Eurooppaa ja läntisiä arvoja vastaan. Tätä ennen Ryanairin lentokone oli pakotettu laskeutumaan Valko-Venäjälle ja sisällä ollut oppositiojohtaja kaapattiin.

Nämä kaikki ovat todistetusti Venäjän toimia, jotka on kohdistettu horjuttamaan Euroopan unionin ja Naton uskottavuutta.

On tyhmää edes miettiä, että Venäjä olisi aloittanut lännen vastaiset toimet vasta viimeisten vuosien ajan.

On täysin mahdollista, että arabikeväästä alkanut suuri maahanmuuttoaalto on ollut osa Venäjän pitkää valtapeliä.

Kun Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän voimakkaat itsevaltiaat tapettiin tai syöstiin vallasta, saatiin aikaan kaaos, jonka jälkeen nuoret miehet lähtivät Eurooppaan etsimään parempaa ja helpompaa elämää. Tähän voi laskea vuoden 2015 massamaahanmuuton Ruotsista, joka olisi pitänyt estää niin kuin Puola teki.

Venäjä on onnistunut pelissään ja Euroopan sisäistä turvallisuutta on häiritty.

Suomi on täysin samalla tiellä kuin Ruotsi, sanoo poliisijohto Twitterissä mitä tahansa. Samaa sanottiin jengeistä, joita ei pitänyt olla koko Suomessa. Seuraavaksi niitä olikin viisi pelkästään Helsingin alueella.

On järjen ja kansallisen turvallisuuden vastaista olla varautumatta kaikkiin mahdollisiin vaikutusyrityksiin, joita Venäjä voi käyttää.

Jyri Astokari

toiminnanjohtaja

Porin Perussuomalaiset