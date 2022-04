Porin seudun nykytaiteen tukemiseen vuonna 2009 perustettu Lupaus-yhdistys kertoi vuonna 2015 silloisen puheenjohtajansa Pauliina Laitinen-Laihon (entinen Laitinen-Littorin, nykyinen Laitinen) suulla toteuttavansa porilaisen taiteilija Helena Laineen Kirjurin sulkakynä mustepullossa -teoksen Kirjurinluotoon. Meitä monia porilaisia ilahdutti suuresti ajatus, että saamme Kirjuriin alueen historiaan liittyvän taideteoksen.

Odotamme yhä!

Kaksi vuotta myöhemmin syyskuussa 2017 Satakunnan Kansan toimittaja Sini Kuvaja kirjoitti aiheesta, koska lukijat olivat kyselleet, mitä hankkeelle kuuluu, missä veistos viipyy.

– Hanke on mennyt eteenpäin kaikessa hiljaisuudessa. Etenemme tässä veistoshankkeessa Porin kaupungin kanssa sovitussa aikataulussa, ja meillä on reilusti aikaa rahoituksen keräämiseen. En halua asettaa aikarajaa julkisuuteen. On keskusteltu muutamasta vuodesta, oli yhdistyksen silloisen puheenjohtajan Jaana Sampolahden vastaus.

Viimeistään nyt, kun aikaa tuostakin lausunnosta on kulunut jo pian viisi vuotta, hiljaisuuden on aika loppua. Mikä se Porin kaupungin kanssa sovittu aikataulu oikein on, onko sellaista? Kuka on antanut aikaa rahoituksen keräämiseen?

Rahoitukseen jo osallistuneet lukuisat yritykset ja yhteisöt, muun muassa Svenska Kulturfonden i Björneborg, haluavat varmasti tietää, että heidän lahjoituksensa menevät siihen tarkoitukseen, johon ne on annettukin.

Taiteilija itse on työnsä tehnyt jo aikoja sitten, uhrannut aikaa ja rahojaan muun muassa seikkaperäiseen monisivuiseen selontekoon veistoksen toteuttamisesta.

Kankaanpääläinen diplomi-insinööri Jouko Koivumäki on tehnyt tarkat lujuuslaskelmat ottaen huomioon kaikki vaadittavat turvallisuus-, tuuli- ynnä muut näkökohdat. Hän on ollut toteuttamassa muun muassa Pertti Mäkisen, Ossi Somman ja Reijo Paavilaisen veistoksia, osaamista on!

Porin kaupungin puistotoimi osoitti veistokselle paikan uimarannan viereltä, koska Kirjurinluodon niemenkärkeen suunniteltu paikka ei olisi sovelias sortumisvaaran takia.

Hanke on aikanaan käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa tammikuussa 2017, ja kaupunki lupautui rakentamaan veistoksen jalustan. Silloinen Porin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus totesi tuolloin, että asia on ratkaistu periaatteessa kaupungin kannalta. Lupaus voi nyt keskittyä rahoituksen varmistamiseen ja Helena Laine taideteoksen jatkokehittämiseen.

Hankkeelle on antanut aikanaan puoltavan lausuntonsa KH:n esiraadin lisäksi Porin taidemuseo, Satakunnan museo, Porin kaupunkikuvatoimikunta, kaupunkisuunnittelu, kulttuuritoimi ja kaupunginpuutarha. Rahoituksen hankinta on täysin Lupauksen harteilla.

Lupaus-taideyhdistys esitteli veistoshanketta toukokuussa vuonna 2018 kirjastossa näyttelyllä, jonka tyylikkäästä kuvamateriaalista ja teoksen pienoismallista taiteilija itse pääosin joutui vastaamaan.

Satakunnan Kansan mukaan vuonna 2020 rahoituksesta puuttui enää 8 000 euroa. Rahoituksen nykytilanteesta en saanut tietoa Lupaus-yhdistykseltä. Veistoksen kokonaiskustannusarvio on 37 200 euroa.

Kirjuri odottaa sulkakynää mustepulloineen, niin myös me porilaiset!

Siksi Lupaus-taideyhdistyksen olisi syytä järjestää keräys, johon me kaikki tavalliset tallaajatkin voisimme osallistua. Se ei vaadi muuta kuin virallisen keräysluvan ja tilinumeron, johon voimme lahjoittaa.

Olen varma, että yksi jos toinenkin meistä porilaisista osallistuisi keräykseen, kuka vitosella, kuka parilla kympillä, kuka ruhtinaallisemminkin. Pian olisi tarvittava summa kasassa!

Kun hanke saadaan kunnialla päätökseen, Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistos kohoaa jalustallaan 7,2 metrin korkeuteen. Se koostuu kahdesta osasta ja painaa 1 500 kiloa. Sulkakynän sulka on rakenneterästä, ja sen muoto on hanhensulasta. Sulan mallin taiteilija hankki maamme ainoasta hanhikasvattamosta. Mustepulloon on otettu mallia Satakunnan museossa olevasta vanhasta mustepullosta. Pullo on massiivibetonia, joka maalataan.

On korkea aika saattaa taiteilijan työ loppuun! Mutta myös kaikkien niiden tahojen, jotka ovat olleet edesauttamassa hanketta. Silloin saamme nauttia kahdesta ihmisen hyvinvoinnille tuikitärkeästä asiasta: taiteesta ja Kirjurinluodon luonnon vehreydestä jo siellä loistavan Vetovoima-teoksen lisäksi!

Asta Matikainen

Pori