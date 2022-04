Pyöreän pöydän keskustelut ymmärretään perinteisesti paneelikeskusteluina erilaisista teemoista. Robocoast konsortio on lähtenyt Tampereen yliopiston kanssa kehittämään AI Roundtable -konseptia, josta on jo nyt muodostunut kansainvälinen hyvien tekoälyratkaisujen keskustelufoorumi ja tapahtuma-areena.

Tekoälyn työkalut – AI Roundtable -hanke nostaa esille satakuntalaista tekoälyosaamista ja sen hyödyntämismahdollisuuksia sekä tuo satakuntalaisille yrityksille tunnetuksi eurooppalaisten kumppaneiden tekoälyn parhaita käytänteitä.

Tekoäly on läpileikkaava teknologia-alue, jota on yhteiskunnassamme kaikkialla. Tekoäly on Suomessa otettu hyvin vastaan teollisuudessa ja Suomen teollisuus on kuuden eniten tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntävän maan joukossa. Tekoälyteknologiat edellyttävät myös datan hyödyntämistä sekä muiden edistyksellisten digiteknologioiden pitkälle vietyä hallintaa ja korkeatasoista osaamista.

Monet suuret teollisuusyritykset keräävät dataa ja osaavat hyödyntää sitä tuotannossaan ja myynnissään. Myös pienet yritykset hyötyisivät omaan toimintaansa liittyvän datan jalostamisesta sekä julkisista datalähteistä saatavan datan käytöstä. Yritysten kannattaa siis ottaa hyvistä käytänteistä selvää omalta alaltaan, esimerkiksi osallistumalla AI Roundtable -tilaisuuksiin.

Tekoälyn vuoropuhelu tekoälyä kehittävien yritysten ja eri teollisuuden alojen sekä yliopistojen välillä on tärkeää, jotta voidaan soveltaa tekoälyä ja innovoida uusia ratkaisuja eri teollisuuden aloille. Suomessa voidaan tulla huippuosaajiksi hyvinkin pienillä niche-markkinoilla esimerkiksi 3D-metallikappaleiden valmistuksessa pieninä sarjoina.

Tekoälyssä konenäköjärjestelmät eri teollisuuden aloilla ovat yksi kehitysaskel. Konenäköjärjestelmät tunnistavat materiaalin ja osaavat valita oikeat työkalut sen työstämiseen, mikä edistää automaatiota teollisuusprosesseissa.

Suomessa Tekoäly 4.0 -ohjelma on luonut toimenpide- ehdotuksia tekoälyn käyttöönoton vauhdittamiseksi ja tukemaan neljättä teollista vallankumousta nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa, jossa digitalisaatio nähdään tuotantoa mullistavana voimana.

Satakunta on teollisuusmaakunta ja meiltä löytyy paljon pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä sekä tekoälyn kehittämiseen keskittyviä yrityksiä ja tutkijoita, jotka voivat yhdessä toteuttaa uusia mullistavia tekoälyyn liittyviä ratkaisuja eri teollisuuden aloille. Teollisessa valmistuksessa tekoälyä otetaan käyttöön merkittävimmin robotiikan ja automaation kehittämisessä.

Robotiikan ja automaation käyttöönottoon vaikuttaa myös satakuntalaisten yritysten rohkeus uudistaa toimintaa sekä toimintaympäristön investointivarmuus. Satakunnassa on tekoälyn huippuosaamista, joka on jo tunnistettu AI Roundtable -tapahtumissa Eurooppaa myöten. Siksi satakuntalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tulee voida jatkossakin luottaa tekoälyratkaisuihin, joita löytyy omasta maakunnastamme.

Prizztech ja Tampereen yliopisto näkevät tärkeänä eri sektoreita yhdistävät ja alueelliset datayhteisö -hankkeet, joissa yrityksille tarjotaan kannusteita rakentaa datavälittäjä-liiketoimintamalleja. EU pyrkii vahvistamaan erilaisia datan jakamismekanismeja, mikä tarkoittaa datan saatavuuden parantumista. Tavoitteena on edistää sovelluksia ja kehittyneitä ratkaisuja tekoälyn, vihreän siirtymän ja älykkään valmistuksen aloille.

Satakuntalaiset yritykset voisivat olla edelläkävijöitä ja avata dataansa ja yhdistää eri sektoreilta saatuja datoja keskenään ja kehittämällä täysin uusia tekoälyä hyödyntäviä liiketoimintaratkaisuja. Onnistuneet teollisuus 4.0:n tavoitteet tekoälyn ja digitalisaation saavuttamisessa ovat riippuvaisia datavetoisesta innovoinnista, joka taas perustuu datan saatavuuteen. Tämä tarkoittaa luottamuksen vahvistamista datan jakamiseen.

Datan jakamisesta ja tekoälyn hyödyntämisestä voidaan synnyttää täysin uusia innovaatiota Satakuntaan kehittämällä pienen ja keskisuuren teollisuuden kilpailukykyä myös kansainvälisesti. Siksi ehdotamme, että satakuntalaisten yritysten olisi hyvä osallistua AI Roundtable pyöreän pöydän tapahtuma-areenoihin ja tuoda esille parhaita tekoälyratkaisuja sekä esittää oman teollisuusalansa haasteita tekoälyalan yrityksille ja tutkijoille ratkaistavaksi.

Pirita Ihamäki

FT, KTM, yhteisöpäällikkö, Robocoast DIH/Prizztech

Tarmo Lipping

professori, Porin yliopistokeskuksen johtaja, Porin yliopistokeskus

Mikko Puputti

KTM, johtaja, Robocoast DIH/Prizztech

Jari Turunen

TT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto