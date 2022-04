Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on eronnut pestistään. Lehtimäki sai kirjallisen varoituksen viime lokakuussa epäasiallisesta käytöksestä. Ne kohdistuivat kahteen naishenkilöön, jotka olivat Olympiakomitean työyhteisössä hänen alaisiaan. Hän lähetti näille naisille asiattomia tekstiviestejä yöaikaan. Lehtimäen oma eropäätös osoittaa sen, ettei hän ole “selkärangaton hippi“.

Lehtimäelle antoi varoituksen tehtävänsä kesäkuussa jättävä Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori “siunasi“ varoituksen, josta he sitten jälkikäteen kertoivat varapuheenjohtajille Sari Multalalle ja Susanna Rahkamolle. Hekin hyväksyivät menettelyn, vaikka hälytyskellojen olisi pitänyt soida.

Mikko Salosen toimitusjohtajaksi ja Mika Lehtimäen huippu-urheilujohtajaksi on pestannut Olympiakomitean hallitus. Heidän suoranainen esimiehensä on ollut hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, jolle kaksikko on ollut raportointivelvollinen. Eli Lehtimäen saaman varoituksen antaja olisi pitänyt olla Vapaavuori eikä Salonen.

Näin on marssijärjestys myös listautuneiden pörssiyhtiöiden hallituksissa, minkä Vapaavuorikin hyvin tietää. Siitä huolimatta hän pesi kätensä kuin Pontius Pilatus.

Olympiakomitean hallitus on päättänyt antaa Lehtimäen häirintäepäilyn ulkopuoliseen selvitykseen. Selvityksen tekee Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK). Miten selvityksen voi tilata Olympiakomitean hallitus, kun se kohdistuu sen sisäiseen toimintaan?

Vapaavuori pitää isoimpana virheenään sitä, että hän vaikutti siihen, kun Lehtimäen neljän vuoden jatkopestiä jatkettiin tämän vuoden maaliskuussa Pariisin kesäolympialaisiin 2024. Toiseksi virheekseen Vapaavuori on nostanut sen, että hän luotti liikaa Saloselta saamaansa kirjalliseen raporttiin, joka koski Lehtimäelle annettua varoitusta. Väittipä vielä, että ei ollut tiennyt henkilökunnan kokemasta epäasiallisesta käytöksestä.

Vapaavuoren suurin virhe oli kuitenkin se, ettei hän nähnyt Lehtimäen toiminnassa mitään moittimista, koska antoi naisten manipuloinnin jatkua siihen puuttumatta.

Suo siellä, vetelä täällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on Olympiakomitean merkittävin yksittäinen rahoittaja. Ilman valtiontukea huippu-urheiluyksikön toiminta loppuisi.

OKM on käynnistänyt selvityksen Olympiakomitean toiminnasta. OKM:n urheiluasioista vastaa nyt ministeri Petri Honkonen (Saarijärven Pullistus).

Olympiakomitean puheenjohtajat ovat epäonnistuneet tehtävässään. Heidän kohtalostaan päättää ministeri Honkonen.

Ei muuta kuin vaihtoon, koska luottamus on mennyt – vai mitä, Sami Itani?

Kari Pajula

Pori