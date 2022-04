Satakuntalaiseen mielenmaisemaan eivät kuulu kiitokset lehtien palstoilla. Rikon siitä huolimatta kultaista sääntöä ja kiitän Ville Aalto-Setälää hyvästä kolumnista Satakunnan Kansassa 12.4.

Aalto-Setälä kirjoitti koko maan ja Satakunnan myönteisestä työllisyyskehityksestä.

Haluan tökätä yhteen kirjoituksen positiiviseen näkökulmaan. Aalto-Setälän mukaan ”Satakunnan työllisyys- ja työttömyysaste ovat hyvin lähellä koko maan keskiarvoa”.

Tämä on luonnollisesti hieno uutinen. Hyvä kehitys tulee vielä paremmin esiin, kun verrataan Satakunnan positiota koko maan keskiarvon sijaan muihin maakuntiin.

Nimittäin Satakunnan työllisyysaste oli viidenneksi korkein ja työttömyysaste seitsemänneksi alhaisin 18 Manner-Suomen maakunnan joukossa. Satakunnan työllisyys- ja työttömyystilanne ovat toisin sanoen selvästi kaikkien maakuntien keskiarvon valoisammalla puolella.

Satakunnan työttömyysaste oli 9,5 prosenttia helmikuun lopussa 2022. Satakuntaa alhaisempi työttömyysaste oli vain Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Satakunnan työllisyysaste oli 71,8 prosenttia vuoden 2021 lopussa. Satakunnan edellä olivat Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Savo (!) ja Keski-Pohjanmaa.

Tilastot osoittavat vahvaa työllisyyskehitystä. Toki on rehellisyyden nimissä todettava, että hyvän kehityksen taustalla on osittain ikävämpi kehitystrendi eli työikäisen väestön ja työllisten määrän väheneminen.

Osaavan työvoiman saatavuus on suurin tulevan kasvun pullonkaula. Satakuntaan on rakenteilla tai suunnitteilla peräti 1,2 miljardin euron investoinnit. Se on hurja luku mihin tahansa maakuntaan verrattuna.

Nykyisen työvoiman pitovoima korostuu, mutta sen lisäksi tarvitaan lisää tekijöitä sekä kotimaasta että ulkomailta. Tämä on positiivinen ja yhteinen haaste koko maakunnalle.

Timo Aro

johtava asiantuntija, VTT

Pori