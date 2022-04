Porin Vesi, tulkaa Ahlaisten asukkaiden eteen ja selvittäkää, miksi kymmenet, ehkä sadat Ahlaisten asukkaat joutuvat valittamaan haisevasta ja epämiellyttävästä juomavedestä.

Joku asia ei ole kohdallaan.

Teidän velvollisuutenne on tulla esiin, puhua ihmisten kanssa asia selväksi ja tehdä tarpeelliset korjaustoimenpiteet. Porin Vesi on kunnallinen liikelaitos ja kuntademokratian periaatteet koskevat myös teitä. Jos joku asia ei ole kunnossa, on kestettävä asukkaiden kritiikki ja etsittävä ulospääsy yhdessä.

Byrokratian ja sanahelinän taakse ei kannata kätkeytyä.

Tapio Furuholm

Pori